CANCOM SE Aktie überzeugt mit Kursplus - 08.10.2025

Die CANCOM SE Aktie notiert aktuell bei 25,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,47 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,63 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CANCOM SE Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -6,09 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -2,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CANCOM SE auf +8,79 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,34 % geändert.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,40 % 1 Monat +12,62 % 3 Monate -6,09 % 1 Jahr -6,15 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 814,67 Mio.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX zulegt, schwächeln andere Indizes. Diese divergierenden Trends spiegeln unterschiedliche regionale Einflüsse wider.

Top- und Flop-Aktien am 08.10.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.