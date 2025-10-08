    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    Gerresheimer AG: Prognoseanpassung 2025 wegen Marktwachstum

    Die Gerresheimer AG reagiert auf wirtschaftliche Herausforderungen mit einer Anpassung ihrer Prognosen für 2025, um auf schwächere Geschäftsentwicklungen und gedämpfte Nachfrage zu reagieren.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Gerresheimer AG passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines schwächeren Geschäftsverlaufs und gedämpfter Nachfrage an.
    • Der Umsatz im dritten Quartal 2025 betrug 560,7 Mio. EUR, das Adjusted EBITDA 103,4 Mio. EUR und das währungsbereinigte Adjusted EPS 0,77 EUR.
    • Das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 lag bei -1,2 %, die organische Adjusted EBITDA-Marge bei 18,8 %.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird nun ein organischer Umsatzrückgang von -4 bis -2 % und eine Adjusted EBITDA-Marge von ca. 18,5 bis 19 % erwartet.
    • Gerresheimer hat Maßnahmen zur Kostensenkung und Performance-Steigerung eingeleitet und wird ein umfassendes Transformationsprogramm implementieren.
    • Eine Telefonkonferenz zu den vorläufigen Ergebnissen findet am 9. Oktober 2025 statt, und die finalen Ergebnisse werden am 10. Oktober veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 10.10.2025.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,12EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,45 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,62EUR das entspricht einem Minus von -4,15 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.887,78PKT (+0,03 %).


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
