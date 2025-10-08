Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 35,52 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +5,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +41,13 %/+185,14 % bedeutet.