    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ROUNDUP

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer senkt Umsatzprognose für 2025 deutlich.
    • Organischer Umsatz soll um 2-4% im Vergleich sinken.
    • Bereinigte Ebitda-Marge nun bei 18,5-19% statt 20%.
    ROUNDUP - Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer senkt unter anderem wegen eines schwächeren Geschäftsverlaufs im dritten Quartal seine Erwartungen an 2025. So dürfte der organische Umsatz im Vorjahresvergleich um zwei bis vier Prozent zurückgehen, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Zuvor war Gerresheimer von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe bis einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun bei etwa 18,5 bis 19 statt bisher um 20 Prozent liegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) erwartet Gerresheimer jetzt einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).

    Im dritten Quartal hatte der Umsatz bei 560,7 Millionen Euro gelegen. Das bereinigte Ebitda lag bei 103,4 Millionen Euro und das währungsbereinigte Adjusted EPS bei 0,77 Euro. Das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 lag im Vergleich zur Vorjahresperiode bei minus 1,2 Prozent und die organische bereinigte Ebitda-Marge bei 18,8 Prozent. Gerresheimer erzielte nach vorläufigen Ergebnissen im dritten Quartal 2025 einen positiven freien Barmittelzufluss in Höhe von 21 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Long
    35,48€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    39,71€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Unternehmen kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung, Performance-Steigerung und Verbesserung des freien Barmittelzuflusses an. Zudem soll ein "umfassendes Transformationsprogramm" implementiert werden. Dieses beinhalte eine selektivere Investitionsplanung, Maßnahmen zur Steigerung der operativen und vertrieblichen Performance und die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes./he

    Gerresheimer

    -7,19 %
    +5,37 %
    -9,44 %
    -22,78 %
    -52,23 %
    -30,49 %
    -61,72 %
    -44,13 %
    -21,09 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 35,52 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +5,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +41,13 %/+185,14 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer senkt unter anderem wegen eines schwächeren Geschäftsverlaufs im dritten Quartal seine Erwartungen an 2025. So dürfte der organische Umsatz im Vorjahresvergleich um zwei bis vier Prozent zurückgehen, …