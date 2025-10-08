ROUNDUP
Gerresheimer senkt Jahresprognose - drittes Quartal schwächer
- Gerresheimer senkt Umsatzprognose für 2025 deutlich.
- Organischer Umsatz soll um 2-4% im Vergleich sinken.
- Bereinigte Ebitda-Marge nun bei 18,5-19% statt 20%.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer senkt unter anderem wegen eines schwächeren Geschäftsverlaufs im dritten Quartal seine Erwartungen an 2025. So dürfte der organische Umsatz im Vorjahresvergleich um zwei bis vier Prozent zurückgehen, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Zuvor war Gerresheimer von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe bis einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun bei etwa 18,5 bis 19 statt bisher um 20 Prozent liegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) erwartet Gerresheimer jetzt einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor im niedrigen zweistelligen Prozentbereich).
Im dritten Quartal hatte der Umsatz bei 560,7 Millionen Euro gelegen. Das bereinigte Ebitda lag bei 103,4 Millionen Euro und das währungsbereinigte Adjusted EPS bei 0,77 Euro. Das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 lag im Vergleich zur Vorjahresperiode bei minus 1,2 Prozent und die organische bereinigte Ebitda-Marge bei 18,8 Prozent. Gerresheimer erzielte nach vorläufigen Ergebnissen im dritten Quartal 2025 einen positiven freien Barmittelzufluss in Höhe von 21 Millionen Euro.
Das Unternehmen kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung, Performance-Steigerung und Verbesserung des freien Barmittelzuflusses an. Zudem soll ein "umfassendes Transformationsprogramm" implementiert werden. Dieses beinhalte eine selektivere Investitionsplanung, Maßnahmen zur Steigerung der operativen und vertrieblichen Performance und die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerkes./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 35,52 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +5,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von +41,13 %/+185,14 % bedeutet.
Goldman Sachs hat am 1.10. mitgeteilt, dass sie am 24.9. die Stimmrechte nach Paragraph 33 und 34 auf über 10 Prozent ausgebaut haben und zwar von 8,9 auf 11,4 %. Es geht hier nur um reine Stimmrechte, nicht um Instrumente nach Paragraph 38 des Wertpapierhandelsgesetzes.
- ein langfristiges strategisches Engagement beim Emittenten angestrebt wird oder die kurzfristige Erzielung von Handelsgewinnen im Vordergrund der Investition stehen,
- er innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen beabsichtigt,
- er eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten anstrebt, und
- er eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, anstrebt.
Die Ermittlungen der Bafin werden sich letztendlich als Non-Event herausstellen.
Laut übereinstimmenden Medienberichten soll PE irgendetwas in den 70ern angeboten haben, also grob etwas zwischen 70 bis maximal 79 Euro.