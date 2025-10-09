Gerresheimer: Prognoseanpassung wegen schwachem Wachstum
Gerresheimer passt seine Prognose an und setzt auf Transformation.
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
- Gerresheimer passt seine Prognose für 2025 aufgrund schwächerem Marktwachstum und Geschäftsentwicklung an, erwartet organischen Umsatzrückgang von -2 bis -4 % und eine Adjusted EBITDA-Marge von ca. 18,5 bis 19 %.
- Vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 zeigen einen Umsatzanstieg von 14,6 % und ein Adjusted EBITDA-Wachstum von 7,2 %, jedoch einen organischen Umsatzrückgang von 1,8 % und ein Adjusted EBITDA-Minus von 7,5 %.
- Der Bereich Plastics & Devices verzeichnete ein Umsatzwachstum von 18,6 % durch die Einbeziehung von Bormioli Pharma, während der Bereich Primary Packaging Glass einen Umsatzanstieg von 10,3 % verzeichnete, jedoch organisch um 6,9 % zurückging.
- Die Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen bleibt hoch, während die Nachfrage im Kosmetik- und Oral-Liquid-Bereich gedämpft ist.
- Gerresheimer hat ein Transformationsprogramm zur Kostensenkung und Performance-Steigerung initiiert, um die operative und vertriebliche Exzellenz zu steigern und das globale Produktionsnetzwerk zu optimieren.
- Die Separation des Moulded Glass-Geschäfts schreitet voran und wird ab 2026 als eigenständiger Geschäftsbereich geführt, mit einem geplanten Verkaufsprozess.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 10.10.2025.
