    Gerresheimer: Prognoseanpassung wegen schwachem Wachstum
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Gerresheimer passt seine Prognose für 2025 aufgrund schwächerem Marktwachstum und Geschäftsentwicklung an, erwartet organischen Umsatzrückgang von -2 bis -4 % und eine Adjusted EBITDA-Marge von ca. 18,5 bis 19 %.
    • Vorläufige Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 zeigen einen Umsatzanstieg von 14,6 % und ein Adjusted EBITDA-Wachstum von 7,2 %, jedoch einen organischen Umsatzrückgang von 1,8 % und ein Adjusted EBITDA-Minus von 7,5 %.
    • Der Bereich Plastics & Devices verzeichnete ein Umsatzwachstum von 18,6 % durch die Einbeziehung von Bormioli Pharma, während der Bereich Primary Packaging Glass einen Umsatzanstieg von 10,3 % verzeichnete, jedoch organisch um 6,9 % zurückging.
    • Die Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen bleibt hoch, während die Nachfrage im Kosmetik- und Oral-Liquid-Bereich gedämpft ist.
    • Gerresheimer hat ein Transformationsprogramm zur Kostensenkung und Performance-Steigerung initiiert, um die operative und vertriebliche Exzellenz zu steigern und das globale Produktionsnetzwerk zu optimieren.
    • Die Separation des Moulded Glass-Geschäfts schreitet voran und wird ab 2026 als eigenständiger Geschäftsbereich geführt, mit einem geplanten Verkaufsprozess.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Gerresheimer ist am 10.10.2025.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.887,78PKT (+0,03 %).


    Gerresheimer

    -7,19 %
    +5,37 %
    -9,44 %
    -22,78 %
    -52,23 %
    -30,49 %
    -61,72 %
    -44,13 %
    -21,09 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
