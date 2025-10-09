Newmark übernimmt das führende Immobilienberatungs- und Managed-Services-Unternehmen RealFoundations

NEW YORK, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Gewerbeimmobilien, gibt die Übernahme von RealFoundations, Inc. und dessen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (im Folgenden zusammenfassend als „RealFoundations" bezeichnet) bekannt, einem weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Dallas, Texas, das sich ausschließlich auf die Immobilienbranche konzentriert und Managementberatung sowie Managed Services anbietet. Die Übernahme beschleunigt die Erweiterung der Investor Solutions-Suite von Newmark und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, institutionellen Kunden in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum marktführende Fonds- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen anzubieten.

„Wir investieren in skalierte Beratungs- und Managed-Services-Kapazitäten, die der Komplexität der heutigen institutionellen Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Vermögenswerte hinweg gerecht werden", erklärte Barry Gosin , Chief Executive Officer der Newmark Group, Inc. und Chairman der Newmark & Company Real Estate, Inc. Die Übernahme von RealFoundations stärkt die Position von Newmark als weltweit führender Anbieter von Lösungen für Investoren und Nutzer und bringt uns unserem Ziel näher, die wiederkehrenden Einnahmen aus Management- und Serviceleistungen bis 2029 auf über 2 Milliarden US-Dollar zu steigern."

Mit mehr als 500 Mitarbeitern, die 500 Unternehmen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen, hat sich RealFoundations einen Ruf als führender Partner für globale Investmentmanager und institutionelle Anleger erworben und bietet Datenmanagement, Transaktionsunterstützung, Leistungsanalysen, Bewertungsdienstleistungen und strategische Beratung an. Die differenzierte Technologie und die durchgängigen Workflow-Systeme des Unternehmens ermöglichen es Kunden, ihre Backoffice-Funktionen zu skalieren und gleichzeitig Echtzeit-Einblick in Daten auf Portfolioebene zu erhalten.