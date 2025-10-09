    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    Pressestimme

    'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Veggie-Burger-Verbot

    • Veggie-Burger-Verbot: Frust über EU wächst.
    • Symbolpolitik statt Verbraucherschutz für Landwirte.
    • Begründung der EVP-Fraktion bleibt unzureichend.

    KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Veggie-Burger-Verbot

    Sprachverbote aus Brüssel sind den Menschen nicht zu vermitteln. Der ohnehin vorhandene Frust über die EU - teils berechtigt, teils überzogen - dürfte an diesem Tag gewachsen sein. Denn was die Parlamentsmehrheit da beschlossen hat, hat mit Verbraucherschutz oder Bauernhilfe kaum etwas zu tun, dafür aber umso mehr mit Symbolpolitik. Die Begründung der konservativen EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, klingt edel: Man wolle Landwirte stärken und Transparenz schaffen. Doch ein Veggie-Wurst-Verbot hilft keinem Bauern und keiner Bäuerin. Es bringt ihnen weder höhere Milchpreise noch niedrigere Kosten für Dünger, Diesel oder Landmaschinen. Kein Hof wird rentabler, nur weil ein Soja-Patty künftig nicht mehr "Burger" heißen darf./yyzz/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
