    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Rundschau' zum Veggie-Burger-Verbot

    Für Sie zusammengefasst
    • EU sollte Lösungen für Fleischkonsum und Emissionen finden.
    • Fleischkonsum verursacht über 38 Millionen Tonnen CO2.
    • Veggie-Burger-Verbot lenkt von echten Problemen ab.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zum Veggie-Burger-Verbot:

    "Während die EU sich um Etiketten sorgt, drängt die Zeit für Lösungen: Wie wir den Fleischkonsum senken, Emissionen mindern und Bäuerinnen und Landwirte in der ökologischen Transformation unterstützen - das sind die Fragen, die auf die Tagesordnung gehören. Und nicht, ob eine vegetarische Wurst als "Wurst" bezeichnet werden darf. Der Fleischkonsum in Deutschland verursacht über 38 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Würde die Fleischmenge hierzulande halbiert, könnten rund 13 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Der Preis unseres Hungers wird anderswo gezahlt: Um unsere Tiere zu füttern, importieren wir Soja aus Ländern, in denen Regenwälder für neue Ackerflächen weichen. Statt über ein Namensverbot abzustimmen, das an den Problemen der Landwirtschaft nichts ändert, müsste die EU klären, wie die Zukunft dieser Branche aussehen soll. Die EU hat keine Strategie - und kompensiert das mit Symbolpolitik. Die Veggiewurst wird so zum Sündenbock einer Politik, die den Wandel scheut."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zum Veggie-Burger-Verbot Die "Frankfurter Rundschau" zum Veggie-Burger-Verbot: "Während die EU sich um Etiketten sorgt, drängt die Zeit für Lösungen: Wie wir den Fleischkonsum senken, Emissionen mindern und Bäuerinnen und Landwirte in der ökologischen Transformation …