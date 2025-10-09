    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Badische Neueste Nachrichten' zu Autogipfel/Verbrenneraus

    Für Sie zusammengefasst
    • E-Auto-Förderung und Infrastruktur dringend nötig.
    • Umweltprämie 2023 verschärft Absatzprobleme.
    • Diskussion über lokale Produktion von Autoteilen.

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Autogipfel/Verbrenneraus

    Eine konsequente Förderung von E-Autos und Infrastruktur ist bei dieser epochalen Umstellung auch hierzulande vonnöten. Stattdessen wurde der schwächelnde Absatz der E-Autos durch das plötzliche Aus der Umweltprämie im Jahr 2023 noch verschärft. Und auch jetzt wollen die Verantwortlichen außer beim Verzicht auf geringe KfZ-Steuereinnahmen lieber nicht viel aufwenden. Die Scheindebatte übertönt fast, dass auch sinnvolle Maßnahmen im Raum stehen. Warum etwa sollten Firmen, die hier Autos verkaufen wollen, nicht auch zwingend hier produzierte Komponenten einbauen? Auch darüber wird jetzt diskutiert. Es ist gut, wenn Politik und Wirtschaft einen gemeinsamen Nenner suchen. Es wäre gut, wenn er über das Aus vom Aus hinausginge./yyzz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
