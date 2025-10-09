    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Augsburger Allgemeine' zum Verbrenner-Aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbrenner-Aus nicht gefährden, Antriebswende läuft.
    • Fokus auf Ausbau der Ladeinfrastruktur im ländlichen Raum.
    • Mehr bezahlbare Elektro-Modelle für umweltfreundliches Fahren.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Verbrenner-Aus:

    "Die Lehre aus dem einstigen Ampel-Auto-Dilettantismus lautet demnach: Jetzt nicht am Verbrenner-Aus rütteln! Die Autoindustrie schafft die Antriebswende. Und der Umwelt tut sie gut. Die politisch Verantwortlichen sollten ihr Wohlwollen und ihre Energie für die Autoindustrie in den Ausbau der Ladeinfrastruktur stecken. Gerade im ländlichen Raum abseits von Autobahnen ist hier viel zu tun. Also: Anpacken statt nörgeln und dauerndes Brüssel-Bashing! Dabei muss die deutsche Autoindustrie mehr bezahlbare Elektro-Modelle auf den Markt bringen. Dann fährt Deutschland künftig leiser und umweltfreundlicher. Länder wie Norwegen und Dänemark machen vor, wie das geht."/yyzz/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zum Verbrenner-Aus Die "Augsburger Allgemeine" zum Verbrenner-Aus: "Die Lehre aus dem einstigen Ampel-Auto-Dilettantismus lautet demnach: Jetzt nicht am Verbrenner-Aus rütteln! Die Autoindustrie schafft die Antriebswende. Und der Umwelt tut sie gut. Die politisch …