AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Verbrenner-Aus:

"Die Lehre aus dem einstigen Ampel-Auto-Dilettantismus lautet demnach: Jetzt nicht am Verbrenner-Aus rütteln! Die Autoindustrie schafft die Antriebswende. Und der Umwelt tut sie gut. Die politisch Verantwortlichen sollten ihr Wohlwollen und ihre Energie für die Autoindustrie in den Ausbau der Ladeinfrastruktur stecken. Gerade im ländlichen Raum abseits von Autobahnen ist hier viel zu tun. Also: Anpacken statt nörgeln und dauerndes Brüssel-Bashing! Dabei muss die deutsche Autoindustrie mehr bezahlbare Elektro-Modelle auf den Markt bringen. Dann fährt Deutschland künftig leiser und umweltfreundlicher. Länder wie Norwegen und Dänemark machen vor, wie das geht."




