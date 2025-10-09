Merz berät mit Branchenvertretern

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) lädt an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin zu einem sogenannten Automobildialog. Teilnehmen sollen Vertreter von Herstellern und Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaft sowie der Bundesländer mit Autoindustrie.

Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China, dem Wandel zur E-Mobilität und EU-Vorgaben zur Verringerung der CO2-Emissionen zu kämpfen. Dazu kommen höhere Zölle für US-Importe. Viele Unternehmen melden Gewinneinbrüche, fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab.