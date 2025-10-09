    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Merz berät mit Branchenvertretern

    • Automobildialog am Donnerstag in Berlin geplant.
    • Teilnehmer: Hersteller, Verbände, Gewerkschaften, Länder.
    • Ziel: Lösungen für E-Mobilität und Arbeitsplatzsicherung.

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) lädt an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin zu einem sogenannten Automobildialog. Teilnehmen sollen Vertreter von Herstellern und Zulieferern, Verbänden und Gewerkschaft sowie der Bundesländer mit Autoindustrie.

    Die Autobranche hat mit einer Absatzflaute, Konkurrenz aus China, dem Wandel zur E-Mobilität und EU-Vorgaben zur Verringerung der CO2-Emissionen zu kämpfen. Dazu kommen höhere Zölle für US-Importe. Viele Unternehmen melden Gewinneinbrüche, fahren einen Sparkurs und bauen Stellen ab.

    Bei dem zweistündigen Gespräch soll es nach Regierungsangaben um gemeinsame Lösungen gehen, um die Autoindustrie erfolgreich für die Technologien der Zukunft aufzustellen. Es gelte, Arbeitsplätze zu sichern und Klimaziele zu erreichen, hieß es.

    Nach dem Treffen will Merz gemeinsam mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), der Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, und der IG-Metall Vorsitzenden Christiane Benner über mögliche Ergebnisse informieren./hrz/DP/men






