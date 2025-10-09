Termine am 9. Oktober 2025

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: OMV, Trading Update Q3 07:30 TWN: TSMC, Q3-Umsatz 08:30 DEU: Hannover Rück, Investorentag 09:00 DEU: Erster Handelstag des Medizintechnik-Unternehmens Ottobock an der Frankfurter Wertpapierbörse 10:00 ITA: Ferrari, Kapitalmarkttag 12:30 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call 22:00 USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Oktober 2025

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zur Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 9/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/25

13:30 EUR: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Lesung zur geplanten Reform des Europäischen Asylrechts + 11.20 Debatte & Abstimmung über den schwarz-roten «Bau-Turbo» + 14.10 Aktuelle Stunde zu Chatkontrolle (auf Antrag der AfD) + 15.15 Debatte & Abstimmung über Reform der Pflege-Ausbildung + 17.35 Debatte & Abstimmung über mehrere Gesetze zur Nutzung des Infrastruktur-Sondervermögens durch die Länder + 19.55 Erste Beratung zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes

10:00 DEU: Pk Arbeitgeberverbände Hessenmetall und HessenChemie mit IW Consult zu Studie «Roadmap Industrie Hessen»

11:00 DEU: Pressegespräch EnBW zur Einführung eines intelligenten Heim-Energie-Management-Systems und neuer Vertriebsstrategie (online)

11:30 DEU: BGH verhandelt: Wer haftet für mutmaßlichen Corona-Impfschaden?

13:00 DEU: Jahrestagung des Markenverbandes - Tag der Markenwirtschaft 2025 U.a. mit Bundeskanzler Friederich Merz (CDU)

+ 17.20 Impulsvortrag Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU)

13:00 DEU: «Autogipfel» bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 15.00 Statements Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, IG-Metall-Chefin Christiane Benner.

17:00 FRA: Treffen europäischer und arabischer Außenminister zu den Gaza-Friedensbemühungen und einer Zwei-Staatenlösung

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Budget 2024

LUX: Treffen der Euro-Gruppe

18.45 h Pk



DNK: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Telekommunikation

USA: US-Präsident Donald Trump empfängt finnischen Präsident Alexander Stubb

RUS: Kremlchef Putin reist zu Staatsbesuch nach Tadschikistan

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen

°



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi



