    Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung

    • Netanjahu erleichtert über Geisel-Freilassung.
    • "Mit Gottes Hilfe bringen wir sie nach Hause."
    • Israel und Hamas einigen sich auf Friedensplan.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erleichtert auf die angekündigte Freilassung der in der Gewalt der islamistischen Hamas befindlichen Geiseln reagiert. "Mit der Einigung auf die erste Phase des Plans werden alle unsere Geiseln nach Hause gebracht. Dies ist ein diplomatischer Erfolg und ein nationaler und moralischer Sieg für den Staat Israel", schrieb der Regierungschef auf der Plattform X. "Von Anfang an habe ich klargestellt: Wir werden nicht ruhen, bis alle unsere Geiseln zurückgekehrt und alle unsere Ziele erreicht sind."

    Durch Entschlossenheit, militärische Maßnahmen und die Anstrengungen von US-Präsident Donald Trump sei zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs nun ein Wendepunkt erreicht worden, schrieb Netanjahu über den Durchbruch in der Geiselfrage. "Mit Gottes Hilfe werden wir sie alle nach Hause bringen." Israels Oppositionsführer Jair Lapid schrieb ebenfalls auf X: "Wir warten mit angehaltenem Atem auf unsere Kinder." Er danke US-Präsident Trump.

    Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs einigten sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben Trumps in der Nacht zu Donnerstag auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden./gma/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

