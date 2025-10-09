    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel und Hamas einigen sich auf Friedensplan.
    • Geiseln sollen bald freigelassen werden.
    • Israel zieht Truppen auf vereinbarte Linie zurück.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs haben sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben von Präsident Donald Trump auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt. Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump nach indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten auf seiner Plattform Truth Social mit./dde/DP/zb



