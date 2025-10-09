Hamas bestätigt Einigung mit Israel
Für Sie zusammengefasst
- Hamas und Israel einigen sich auf Kriegsbeendigung.
- Rückzug des israelischen Militärs aus Gaza geplant.
- Geiseln und Häftlinge sollen ausgetauscht werden.
DOHA (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas hat eine erste Einigung mit Israel über eine Beilegung des Kriegs im Gazastreifen bestätigt. Die Vereinbarung sehe ein Ende der Kampfhandlungen in Gaza, einen Rückzug des israelischen Militärs, Zugang für Hilfsgüter und einen Austausch von Geiseln und Häftlingen vor, hieß es in einer Mitteilung der Terrororganisation.
Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase der Umsetzung des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen./dde/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen