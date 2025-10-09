Heidelberg Pharma: Spannende Einblicke ins Geschäftsjahr 2025!
Heidelberg Pharma navigiert durch eine herausfordernde Zeit, indem es sich auf den vielversprechenden ADC-Kandidaten HDP-101 konzentriert und gleichzeitig finanzielle Hürden überwindet.
Foto: adobe.stock.com
- Heidelberg Pharma berichtet über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025, in denen der führende ADC-Kandidat HDP-101 ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil zeigt.
- Eine Verzögerung bei einer wesentlichen Meilensteinzahlung führt zu Kostensenkungsmaßnahmen, einschließlich einer Reduzierung der Belegschaft um 75 % und einer Fokussierung auf das Projekt HDP-101.
- Auf der Jahrestagung der International Myeloma Society wurden neue klinische Daten zu HDP-101 präsentiert, die erste objektive Wirksamkeit bei mehreren Patienten zeigen.
- Die Prognose des Unternehmens wurde aufgrund der strategischen Fokussierung angepasst, wobei die finanziellen Risiken und der Liquiditätsstatus als bedenklich eingestuft werden.
- Die betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 28,2 Mio. Euro, während die Umsatzerlöse auf 6,4 Mio. Euro sanken, was zu einem Periodenfehlbetrag von 21,1 Mio. Euro führte.
- Heidelberg Pharma plant, sich auf die Entwicklung von HDP-101 zu konzentrieren, während die Studien zu HDP-102 und HDP-103 vorübergehend pausiert werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Heidelberg Pharma ist am 09.10.2025.
Der Kurs von Heidelberg Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-1,73 %
-11,36 %
-32,47 %
+28,93 %
-32,90 %
-21,01 %
+49,00 %
-92,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte