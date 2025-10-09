    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Koalitionsspitzen wollen Ergebnisse bekanntgeben

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU, CSU und SPD geben Ergebnisse bekannt.
    • Pressekonferenz um 9.00 Uhr im Kanzleramt.
    • Themen: EU-Autoaus für Verbrenner, Bürgergeld-Reform.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen am Vormittag die Ergebnisse ihrer Beratungen im Kanzleramt bekanntgegeben. Die Bundesregierung kündigte für 9.00 Uhr eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister Lars Klingbeil, Sozialministerin Bärbel Bas (beide SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an. Der Koalitionsausschuss hatte bis tief in die Nacht getagt. Themen waren unter anderem die Differenzen zum endgültigen EU-weiten Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennermotor 2035 und die geplante Reform des Bürgergelds./wn/DP/zb



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
