    Pressestimme/'Der Standard'

    Trump kann sich über EU-Stahlzölle freuen

    Für Sie zusammengefasst
    • Einfluss großer Stahlkonzerne treibt Zollerhöhung voran.
    • Stahlverarbeiter müssen höhere Kosten an Kunden weitergeben.
    • EU-Handelskommissar will Zölle senken, USA blockiert.

    WIEN (dpa-AFX) - Über die geplante Erhöhung der Stahlzölle in der EU schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

    "Der Hauptgrund für die Zölle ist der Einfluss der großen Stahlkonzerne, die in vielen Staaten eine mächtige Lobby bilden. Sie sind lauter als die Stahlverarbeiter, die nun versuchen müssen, die höheren Produktionskosten an ihre Kunden weiterzugeben. Am Ende zahlen die Konsumenten drauf.

    (EU-)Handelskommissar Maros Sefcovic will die Zölle wieder senken, wenn die USA dies tut. Aber Donald Trump denkt nicht daran. Er kann sich freuen, dass sein Angriff auf den freien Welthandel Schützendeckung aus der EU erhält. Der Dominoeffekt von steigenden Zöllen in aller Welt, vor dem viele warnen, ist ein Stück näher gerückt."/oe/DP/zb





