HSBC -Silber könnte 2025 zwischenzeitlich bis auf 53 USD je Unze steigen!

Nicht nur die Goldpreisprognosen werden derzeit in vielen Analystenhäusern angehoben, auch die Silberpreisvorhersagen müssen angesichts der Rallye auch des grauen Edelmetalls angepasst werden. Aktuell kostet eine Unze Silber knapp 49 US-Dollar.

Die Analysten der HSBC gehen jetzt davon aus, dass der durchschnittliche Silberpreis des Jahres 2025 bei 38,56 USD pro Unze liegen wird. Zuvor hatte man lediglich 35,14 USD je Unze erwartet. Als Begründung führen die Experten die Erwartung hoher Goldpreise, das Wiederaufleben der Investmentnachfrage nach Silber und einen volatilen Handel an.

Jetzt mehr erfahren:

HSBC: Silber könnte bis Ende 2025 zwischenzeitlich bis auf 53 USD je Unze steigen

