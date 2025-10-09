Agrana Beteiligungs glänzt: Prognose dank starker Performance erhöht
AGRANA zeigt sich trotz eines schwierigen Halbjahres zuversichtlich und hebt die Prognose für 2025/26 an, mit einem erwarteten EBIT von 45 bis 60 Mio. €.
- AGRANA hat die Konzernjahresprognose für 2025/26 angehoben und erwartet nun ein EBIT zwischen 45 und 60 Mio. €.
- Im ersten Halbjahr 2025/26 verzeichnete AGRANA einen EBIT-Rückgang um 50,5 % auf 28,0 Mio. € und einen Umsatzrückgang um 9,1 % auf 1.691,6 Mio. €.
- Der Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions zeigte eine starke Performance mit einem EBIT-Anstieg auf 68,0 Mio. € im ersten Halbjahr 2025/26.
- Der Bereich Agricultural Commodities & Specialities (Stärke und Zucker) verzeichnete eine schwache Performance, insbesondere im Zuckergeschäft mit einem EBIT von -36,3 Mio. €.
- Im Zuge der Restrukturierung des Zuckergeschäfts in Österreich und Tschechien wurden einmalige Aufwendungen von 20,0 Mio. € verbucht.
- AGRANA plant für das Geschäftsjahr 2025/26 ein Investitionsvolumen von rund 100 Mio. €, das unter dem Niveau von 2024/25 und den geplanten Abschreibungen liegt.
