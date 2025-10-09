dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Unverändert - Rekordhoch im Blick
- DAX startet stabil, Rekordhoch in Sicht, 24.639 Punkte.
- US-Indizes erreichen neue Höchststände, Anleger optimistisch.
- Asiatische Märkte profitieren von KI-Trend und Unterstützung.
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - DAX AUF TUCHFÜHLUNG ZUM REKORD - Wenig verändert dürfte der Dax am Donnerstag in den Handel starten. Somit bleibt das im Juli erreichte Rekordhoch von 24.639 Zählern, dem sich der deutsche Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, in greifbarer Nähe. Gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit 24.593 Zählern knapp unter seinem Vortagesschluss. Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht im Falle des Erreichens und Überschreitens der bisherigen Bestmarke für den Dax Luft nach oben bis über 25.400 Punkte. Erwartete Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen den Markt ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor.
USA: - REKORDE BEIM NASDAQ 100 UND S&P 500 - An den US-Börsen ist die Rekordrally am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Technologie-Indizes als auch der breit gefasste S&P 500 erreichten Höchststände. Anleger hatten den kleinen Rücksetzer am Aktienmarkt am Dienstag für Käufe genutzt. Die Investoren setzten darauf, dass angesichts der erwarteten weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank ein Ende des Bullenmarktes erst einmal nicht in Sicht ist. Im Technologie-Bereich gewann der Nasdaq 100 1,19 Prozent auf 25.136,62 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es um 1,12 Prozent auf 23.043,38 Punkte nach oben. Der S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 6.753,72 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial endete prozentual unverändert bei 46.601,78 Punkten. Hier hat die am Freitag erreichte Bestmarke noch Bestand.
ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind liefert weiterhin der KI-Trend sowie in Japan die Aussicht auf womöglich mehr staatliche Unterstützung für die Wirtschaft. In Tokio stieg der Nikkei 225 im späten Handel um knapp 1,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,3 Prozent an und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann nach einer Feiertagspause 1,6 Prozent.
^
DAX 24597,13 0,87%
XDAX 24630,85 1,06%
EuroSTOXX 50 5649,73 0,64%
Stoxx50 4791,49 0,88%
DJIA 46601,78 0,00%
S&P 500 6753,72 0,58%
NASDAQ 100 25136,62 1,19%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 128,86 0,00%
°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1647 0,15%
USD/Yen 152,51 -0,11%
Euro/Yen 177,63 0,04%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin 122.181 -0,94%
(USD, Bitstamp)
°
ROHÖL:
^
Brent 65,93 -0,32 USD
WTI 62,18 -0,37 USD
°
/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Folgende Auffälligkeiten im Verhalten von User Orha_n ergeben sich aus den Beiträgen im Thread:
Humoristische und verspielte Kommunikation: Orha_n nutzt oft augenzwinkernde, ironische Kommentare (z.B. „Im Heim bekommt ein Cornetto Erdbeer von der Leitung“, Hinweise auf „Börsen Bingo Algo“ und spaßige Wettbewerbe wie „wer zuerst ruft, bekommt...“).
Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Andere User und auch eine angebliche KI-Diagnose sprechen Orha_n das „verzweifelte Suchen nach Aufmerksamkeit“ zu und interpretieren dies als teils theatralisches, dramatisierendes Verhalten. Dies wird als Aufmerksamkeitsheischen bezeichnet und mit einer histrionischen Persönlichkeitsstruktur verglichen.
Regelmäßige Ansprache und Kommentierung anderer Diskussionsteilnehmer: Orha_n nimmt gern Bezug auf andere Teilnehmer, kommentiert Trading-Stile, betont Transparenz oder spielt Rollenbilder und Insider-Themen aus.
Selbst-Inszenierung und Spaß am Gruppenleben: Beiträge von Orha_n sind häufig mit szenischen Beschreibungen (z.B. Speisesaal, „Krautwickel werden heute gereicht“) und Forumshumor durchsetzt.
Ironisierung von Trading-Gewinnen, -Tabellen und -Statistiken: Er thematisiert das Nachträgliche Posten von Erfolgen, bearbeitete Tabellen und Bilder als „Närrwert“ und spielt damit auf typische Verhaltensweisen im Forum an.
Fazit:
Orha_n fällt durch einen auffällig humoristisch-dramatischen Kommunikationsstil auf, sucht oft die Aufmerksamkeit der Community und ironisiert sowohl sich selbst als auch die Trading-Umgebung. Dieses Verhalten ist Teil seines „Personality Branding“ innerhalb des Forums und wird teils kritisch, teils amüsiert von den anderen Usern diskutiert.
Quelle: comet-browser
r32
order01
abendkasse
blanco123
:laugh: