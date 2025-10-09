    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unverändert - Rekordhoch im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX startet stabil, Rekordhoch in Sicht, 24.639 Punkte.
    • US-Indizes erreichen neue Höchststände, Anleger optimistisch.
    • Asiatische Märkte profitieren von KI-Trend und Unterstützung.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Unverändert - Rekordhoch im Blick
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - DAX AUF TUCHFÜHLUNG ZUM REKORD - Wenig verändert dürfte der Dax am Donnerstag in den Handel starten. Somit bleibt das im Juli erreichte Rekordhoch von 24.639 Zählern, dem sich der deutsche Leitindex am Vortag bis auf wenige Punkte genähert hatte, in greifbarer Nähe. Gut zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit 24.593 Zählern knapp unter seinem Vortagesschluss. Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht im Falle des Erreichens und Überschreitens der bisherigen Bestmarke für den Dax Luft nach oben bis über 25.400 Punkte. Erwartete Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen den Markt ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.650,00€
    Basispreis
    21,72
    Ask
    × 11,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.800,00€
    Basispreis
    20,72
    Ask
    × 11,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - REKORDE BEIM NASDAQ 100 UND S&P 500 - An den US-Börsen ist die Rekordrally am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Technologie-Indizes als auch der breit gefasste S&P 500 erreichten Höchststände. Anleger hatten den kleinen Rücksetzer am Aktienmarkt am Dienstag für Käufe genutzt. Die Investoren setzten darauf, dass angesichts der erwarteten weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank ein Ende des Bullenmarktes erst einmal nicht in Sicht ist. Im Technologie-Bereich gewann der Nasdaq 100 1,19 Prozent auf 25.136,62 Punkte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es um 1,12 Prozent auf 23.043,38 Punkte nach oben. Der S&P 500 stieg um 0,58 Prozent auf 6.753,72 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial endete prozentual unverändert bei 46.601,78 Punkten. Hier hat die am Freitag erreichte Bestmarke noch Bestand.

    ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind liefert weiterhin der KI-Trend sowie in Japan die Aussicht auf womöglich mehr staatliche Unterstützung für die Wirtschaft. In Tokio stieg der Nikkei 225 im späten Handel um knapp 1,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,3 Prozent an und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann nach einer Feiertagspause 1,6 Prozent.

    ^
    DAX 24597,13 0,87%
    XDAX 24630,85 1,06%
    EuroSTOXX 50 5649,73 0,64%
    Stoxx50 4791,49 0,88%

    DJIA 46601,78 0,00%
    S&P 500 6753,72 0,58%
    NASDAQ 100 25136,62 1,19%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,86 0,00%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1647 0,15%
    USD/Yen 152,51 -0,11%
    Euro/Yen 177,63 0,04%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 122.181 -0,94%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 65,93 -0,32 USD
    WTI 62,18 -0,37 USD
    °

    /mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Unverändert - Rekordhoch im Blick FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - DAX AUF TUCHFÜHLUNG ZUM REKORD - Wenig verändert dürfte der Dax am Donnerstag in den Handel starten. Somit bleibt das im Juli erreichte Rekordhoch von 24.639 Zählern, dem sich der deutsche Leitindex …