Tesla Countdown: Neues Modell sorgt für Aufregung und Aktienboom!

Die wahrscheinlichste Enthüllung wird als eine günstigere Variante des Model Y angesehen, die bereits in Produktionsplänen für diesen Sommer vorgesehen war. Medienberichte deuten darauf hin, dass Tesla die Herstellungskosten um etwa 20 Prozent senken möchte. Dennoch kursieren auch Spekulationen über die Einführung eines neuen Roadsters oder innovativer Technologien im Bereich Künstliche Intelligenz und Robotik. Tesla selbst hält sich in Bezug auf Details bedeckt, was den Mysterienfaktor erhöht.

Tesla hat mit zwei geheimnisvollen Teasern einen Countdown zur Präsentation eines neuen Produkts initiiert, der weltweit für Aufregung unter Investoren sorgt. Ein Video zeigt ein Rad mit der Zahl „10/7“, während ein weiteres nur einen Blick auf Scheinwerfer eines Fahrzeugs gewährt. Diese Vorankündigungen haben bereits zu einem signifikanten Anstieg der Tesla-Aktie im außerbörslichen Handel geführt. Analysten interpretieren dies als Teil einer strategischen Marketingkampagne, um die Vorfreude auf ein neues Modell zu steigern, insbesondere nach dem Wegfall von Elektroauto-Steuergutschriften in den USA, was den Druck auf Tesla erhöht, ein attraktives Modell anzubieten.

Analysten von Morgan Stanley haben die Tesla-Aktie kürzlich auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 160 auf 220 US-Dollar angehoben, was auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hinweist. Diese Einschätzung basiert auf der Erwartung steigender Preise für DRAM- und EV-Komponenten sowie auf Teslas Rolle als Innovationsführer. Auch andere Analystenhäuser wie Piper Sandler und UBS haben ihre Kursziele angehoben, was auf eine breitere positive Marktstimmung hinweist.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat Tesla in den USA abgespeckte, günstigere Versionen seiner Modelle 3 und Y eingeführt, um auf den Wegfall von Kaufanreizen und die zunehmende Konkurrenz zu reagieren. Die Preise für die Standardversionen beginnen bei 36.990 US-Dollar für das Model 3 und 39.990 US-Dollar für das Model Y, wobei die Reichweite und einige Funktionen im Vergleich zu den Premium-Versionen eingeschränkt sind.

Inmitten dieser Marktentwicklungen plant die IG Metall, den Druck auf Tesla zu erhöhen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und einen Tarifvertrag zu etablieren. Der neue Bezirksleiter der IG Metall, Jan Otto, kündigte an, dass die Gewerkschaft künftig aktiver gegen die Arbeitspraktiken von Tesla vorgehen werde.

Die bevorstehende Produktpräsentation könnte somit nicht nur den Aktienkurs, sondern auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter maßgeblich beeinflussen.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 438,7USD auf Nasdaq (09. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.