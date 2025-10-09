Rheinmetall: Wachstumsprognose bis 2030 – Analysten heben Kursziel an!

Rheinmetall plant, seinen Umsatz bis 2030 auf 41 Milliarden Euro zu steigern, was durch die Integration der Übernahme des Schiffbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) und eine steigende Nachfrage im Bereich Fahrzeugsysteme unterstützt wird. Insbesondere der Geschäftsbereich "Vehicle Systems" (VS) wird als zentraler Wachstumstreiber identifiziert. Rheinmetall erwartet Aufträge im Wert von 17 Milliarden Euro aus Deutschland für Panzer wie den Puma, Boxer und Leopard 2 bis 2030. Der Boxer-Panzer wird dabei voraussichtlich den größten Anteil mit Aufträgen von etwa 14 Milliarden Euro haben.

Die Rheinmetall AG, ein führendes Unternehmen im Rüstungssektor, zeigt sich optimistisch hinsichtlich seines Wachstums bis 2030, unterstützt durch einen soliden Auftragsbestand und strategische Übernahmen. Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für die Aktie auf 2.330 Euro angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent bedeutet. Der Aktienkurs hatte zuvor ein Rekordhoch von über 2.000 Euro erreicht, ist jedoch in letzter Zeit leicht gefallen.

Die bevorstehende Akquisition von NVL, die bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll, wird ebenfalls als bedeutender Wachstumsmotor angesehen. Ab 2026 wird Rheinmetall von den Umsätzen des Schiffbauers profitieren, dessen Umsatz bis 2030 auf rund 5 Milliarden Euro steigen soll, was einem jährlichen Wachstum von 31 Prozent entspricht. Zudem sollen die EBIT-Margen von 10 auf 15 Prozent steigen.

Trotz dieser positiven Aussichten sieht sich Rheinmetall im dritten Quartal 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen bei Munition und Fahrzeugen unter Druck. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz von 2,78 Milliarden Euro erwartet, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis wird voraussichtlich bei 401 Millionen Euro liegen, was einer EBIT-Marge von 14,4 Prozent entspricht.

Mit einem Auftragsbestand von rund 63 Milliarden Euro im Verteidigungsbereich ist Rheinmetall gut positioniert, um von den geplanten Investitionen in die Militärmodernisierung in Deutschland und anderen europäischen Märkten zu profitieren. Analysten von JPMorgan haben die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 2.250 Euro, und sehen in einer möglichen Kursschwäche eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 1.914EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.