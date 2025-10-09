RENK Group AG: Börsenstar mit 360% Kurszuwachs – Chancen und Risiken!

Die RENK Group AG hat im Jahr 2025 für erhebliches Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt. Der Hersteller von Antriebs- und Getriebesystemen, der vor allem in der Verteidigungs- und Industriebranche tätig ist, hat sich von einem Nischenwert zu einem Börsenstar entwickelt. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verfünffacht, was einem Anstieg von über 360 Prozent entspricht. Zuletzt erreichte die Aktie ein Allzeithoch, was auf die außergewöhnlich starken Geschäftszahlen des Unternehmens zurückzuführen ist.

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete RENK einen beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs um 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Der Auftragsbestand kletterte auf ein Rekordniveau von 5,9 Milliarden Euro. Auch der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 620 Millionen Euro, während das operative Ergebnis um 29 Prozent auf 89 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung ist eng mit den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben verknüpft, von denen RENK direkt profitiert, insbesondere durch die Aufrüstung von NATO-Partnern. Diese solide Basis an Fundamentaldaten schafft Planungssicherheit und untermauert die Wachstumsstory des Unternehmens für die kommenden Jahre.