    RENK Group AG: Börsenstar mit 360% Kurszuwachs – Chancen und Risiken!

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    Die RENK Group AG hat im Jahr 2025 für erhebliches Aufsehen an den Finanzmärkten gesorgt. Der Hersteller von Antriebs- und Getriebesystemen, der vor allem in der Verteidigungs- und Industriebranche tätig ist, hat sich von einem Nischenwert zu einem Börsenstar entwickelt. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verfünffacht, was einem Anstieg von über 360 Prozent entspricht. Zuletzt erreichte die Aktie ein Allzeithoch, was auf die außergewöhnlich starken Geschäftszahlen des Unternehmens zurückzuführen ist.

    Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete RENK einen beeindruckenden Anstieg des Auftragseingangs um 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Der Auftragsbestand kletterte auf ein Rekordniveau von 5,9 Milliarden Euro. Auch der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 620 Millionen Euro, während das operative Ergebnis um 29 Prozent auf 89 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung ist eng mit den weltweit steigenden Verteidigungsausgaben verknüpft, von denen RENK direkt profitiert, insbesondere durch die Aufrüstung von NATO-Partnern. Diese solide Basis an Fundamentaldaten schafft Planungssicherheit und untermauert die Wachstumsstory des Unternehmens für die kommenden Jahre.

    Trotz des Erfolgs birgt die aktuelle Marktsituation auch Risiken. Die rasante Kursentwicklung hat dazu geführt, dass es an charttechnischen Anhaltspunkten fehlt, die eine Stabilisierung des Kurses unterstützen könnten. Ein schwächerer Nachrichtenfluss oder enttäuschende Quartalszahlen könnten zu abrupten Gewinnmitnahmen führen. Entscheidend wird sein, ob RENK in der Lage ist, die Produktionskapazitäten schrittweise zu erhöhen, die Lieferketten stabil zu halten und den margenstarken Serviceanteil auszubauen.

    Für Anleger zeigt sich ein differenziertes Bild. Neue Investitionen könnten sich eher bei Rücksetzern oder nach klaren Vertragsmeldungen anbieten. Bestehende Investoren sollten insbesondere den Durchsatz, den Cashflow und die ersten Serienlieferungen im Auge behalten. Das strukturelle Umfeld mit steigenden Verteidigungsbudgets bleibt ein starkes Plus. Ob die RENK-Aktie weiterhin ansteigt oder eine Konsolidierung bevorsteht, wird sich voraussichtlich mit den kommenden Quartalszahlen zeigen.



    RENK Group

    -1,08 %
    -1,73 %
    +20,15 %
    +19,26 %
    +310,05 %
    +402,63 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 81,59EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



