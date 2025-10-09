AMD und OpenAI: Milliarden-Deal katapultiert Aktien um 37% nach oben!

Analysten äußern sich optimistisch über die langfristigen Perspektiven von AMD. Die Analysten von Jefferies prognostizieren, dass die Partnerschaft in den nächsten vier Jahren über 100 Milliarden US-Dollar generieren könnte. In Reaktion auf die Nachricht stufte Jefferies die AMD-Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel drastisch von 170 auf 300 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 47 Prozent entspricht. Auch Barclays hob das Kursziel an, von 200 auf 275 US-Dollar, was ein Upside-Potenzial von rund 35 Prozent darstellt.

Am Montag sorgte die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft zwischen AMD und OpenAI für einen spektakulären Kursanstieg der AMD-Aktien, die zeitweise um bis zu 37 Prozent zulegten und schließlich mit einem Plus von rund 27 Prozent schlossen. Diese Kooperation, die AMD voraussichtlich einen Umsatz in zweistelliger Milliardenhöhe bescheren wird, zielt darauf ab, die KI-Infrastruktur von OpenAI auszubauen. Jean Hu, CFO von AMD, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft für die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens.

Wells Fargo hingegen zeigte sich weniger euphorisch und erhöhte zwar das Kursziel von 185 auf 275 US-Dollar, senkte jedoch das Rating von „Kaufen“ auf „Neutral“. Die Deutsche Bank Securities bewertete AMD ebenfalls positiv, setzte das Kursziel jedoch mit 200 US-Dollar niedriger an als die anderen Analysten.

Die Partnerschaft umfasst einen mehrjährigen Vertrag zur Lieferung von KI-Prozessoren, aus dem AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen sollen. OpenAI hat zudem die Option, bis zu 160 Millionen AMD-Aktien zu erwerben, wenn bestimmte Meilensteine erreicht werden. Dies könnte zu einer Verwässerung der Anteile führen, was einige Analysten skeptisch stimmt.

Trotz dieser Bedenken wird AMD als klare Nummer zwei hinter Nvidia im KI-Markt angesehen, und das Wachstumspotenzial in diesem Bereich wird als enorm eingeschätzt. Analysten sehen in der Zusammenarbeit mit OpenAI eine strategische Chance, die AMD in eine starke Position für die Zukunft bringen könnte. Die Reaktionen der Anleger und Analysten deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer optimistisch in die Zukunft blicken, auch wenn einige Fragen zur langfristigen Stabilität und Bewertung der Aktie bestehen.

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,37 % und einem Kurs von 235,6USD auf Nasdaq (09. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.