Shell überrascht Anleger: Positive Quartalsprognose trotz Ölpreis-Druck!

Im Detail erwartet Shell im Bereich Flüssiggas eine Absatzsteigerung auf 7,0 bis 7,4 Millionen Tonnen, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Prognose von 6,7 bis 7,3 Millionen Tonnen darstellt. Auch die Produktionszahlen im Upstream-Segment wurden leicht angehoben, mit einer neuen täglichen Förderleistung von 1,79 bis 1,89 Millionen Barrel Öl-Äquivalent. Allerdings wurde die Zielvorgabe für die Gasproduktion leicht gesenkt.

Shell hat Anleger mit einem positiven Ausblick für das dritte Quartal überrascht, der in einer Zwischenmitteilung am Dienstag veröffentlicht wurde. Der britische Ölkonzern prognostiziert für seine Gassparte deutlich höhere Gewinne, was auf ein starkes Handelsergebnis und steigende Verflüssigungsvolumina zurückzuführen ist. Diese Entwicklung stellt einen Ausgleich zu den seit Monaten sinkenden Rohölpreisen dar, die die gesamte Branche belasten.

Zusätzlich erhält die Raffineriesparte positive Impulse, da Shell von einer Gewinnmarge von 11,6 US-Dollar pro Barrel ausgeht, nach 8,9 US-Dollar im Vorquartal. Analysten von Berenberg haben bereits Ende September darauf hingewiesen, dass höhere Margen in der Verarbeitung schwächere Ergebnisse aus der Förderung kompensieren könnten. Auch die Bank Jefferies bewertet den Bericht als „klar positiv“ und erwartet ein Gewinnplus von 5 bis 10 Prozent im Vergleich zu den aktuellen Konsensschätzungen von 4,57 Milliarden US-Dollar, vor allem durch das Gasgeschäft und die verbesserten Raffinerieergebnisse. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft wird auf etwa 11,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Die Anleger reagierten prompt auf die Nachrichten: In London stieg der Kurs um fast 1,7 Prozent auf 2.781 Pence (31,97 Euro). Seit Jahresbeginn hat die Aktie etwa 13 Prozent gewonnen und nähert sich dem Hoch vom März bei 2.843 Pence (32,73 Euro). Shell-Chef Wael Sawan hatte zuvor die schwächeren Zahlen der Gassparte mit geopolitischen Preisschwankungen erklärt. Der Konzern profitiert nun von stabileren Handelsbedingungen und einer breiteren Aufstellung im Gasgeschäft.

Für Investoren bleibt die zentrale Frage, wie nachhaltig die Renditen durch Dividenden und Rückkäufe sein werden, insbesondere angesichts der Volatilität am Ölmarkt.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 31,92EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.