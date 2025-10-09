Northrop Grumman & PayPal: Top-Chancen für mutige Investoren entdecken!
Ende Juli empfahl die Redaktion der wallstreetONLINE Börsenlounge die Aktie von Northrop Grumman, die seitdem um über 10 % gestiegen ist. Zudem wurden zwei Optionsscheine vorgestellt, die möglicherweise von dieser positiven Entwicklung profitieren könnten. In der aktuellen Marktlage gibt es zahlreiche Chancen, jedoch sind viele Aktien teuer. Ungeliebte Aktien, die aufgrund temporärer Probleme unterbewertet sind, könnten ein erhebliches Turnaround-Potenzial von bis zu 100 % bieten. Diese Strategie erinnert an die Vorgehensweise von Warren Buffett, der Qualität zu einem fairen Preis kauft.
Ein weiteres Thema ist die neue Partnerschaft zwischen Google und PayPal, die darauf abzielt, den digitalen Handel zu revolutionieren. Beide Unternehmen wollen innovative Lösungen entwickeln, um Zahlungen über verschiedene Plattformen und Geräte zu erleichtern. Google bringt seine Expertise in Künstlicher Intelligenz ein, während PayPal auf seine umfassende Zahlungsinfrastruktur zurückgreift. Diese Zusammenarbeit könnte der PayPal-Aktie einen dringend benötigten Impuls geben, insbesondere da die Aktie seit Jahresbeginn um 21 % gefallen ist und nur 72 % ihres 52-Wochen-Hochs erreicht hat. Trotz dieser Rückgänge zeigen die Fundamentaldaten von PayPal Stärke, mit einem EPS-Wachstum von 20 % und 438 Millionen aktiven Konten.
Analysten zeigen sich optimistisch und setzen Kursziele von bis zu 100 USD. Die Kernaussage eines Artikels von MARKETBEAT besagt, dass Unternehmen manchmal aus dem Fokus der Wall Street geraten, was eine Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung schafft. Für mutige Investoren bieten sich hier Gelegenheiten, in unterbewertete Aktien einzusteigen. PayPal könnte, trotz seiner derzeit als unsexy geltenden Position, eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen.
Zusätzlich wird diskutiert, welche großen Tech-Konzerne an einer Übernahme von PayPal interessiert sein könnten. Die drei realistischsten Käufer wären Amazon, Google und Meta (Facebook). Amazon könnte PayPal nahtlos in sein Checkout-System integrieren, während Google seine Zahlungsdienste erweitern könnte. Meta könnte PayPal zur Monetarisierung seiner Plattformen nutzen, sieht sich jedoch Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz und politische Widerstände gegenüber.
Insgesamt zeigt sich, dass sowohl Northrop Grumman als auch PayPal Potenzial für Investoren bieten, insbesondere in einem Markt, der von Unsicherheiten geprägt ist.
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 76,13USD auf Nasdaq (09. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
