Goldpreis über 4.000 USD: Historischer Anstieg und neue Anlagechancen!

Gold hat kürzlich einen historischen Meilenstein erreicht, indem der Spotpreis für eine Feinunze erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar überschritt. Am Mittwochmorgen wurde ein Preis von 4.030,15 US-Dollar verzeichnet. Dieser Anstieg ist auf wachsende Sorgen um die Stabilität der US-Wirtschaft, drohende Haushaltskrisen in Washington und anhaltende geopolitische Spannungen zurückzuführen. Im Vergleich zu vor zwei Jahren, als Gold unter 2.000 US-Dollar notierte, hat sich der Preis in dieser Zeit mehr als verdoppelt, mit einem Anstieg von über 50 Prozent seit Jahresbeginn. Investoren betrachten Gold zunehmend als sicheren Hafen gegen Inflation, Währungsturbulenzen und politische Risiken.

Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis antreibt, ist die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Mit den begonnenen Zinssenkungen sinken die Realrenditen, was Gold als zinsloses Edelmetall attraktiver macht. Zudem verzeichnen goldgedeckte ETFs die höchsten Kapitalzuflüsse seit über drei Jahren, wobei nicht nur Zentralbanken, sondern auch Privatanleger und institutionelle Fonds aktiv am Markt teilnehmen. Diese Entwicklung erinnert an frühere Krisen, in denen Goldpreise signifikant anstiegen, etwa nach der Finanzkrise 2008 oder während der Corona-Pandemie.