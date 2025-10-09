Goldpreis über 4.000 USD: Historischer Anstieg und neue Anlagechancen!
Gold hat kürzlich einen historischen Meilenstein erreicht, indem der Spotpreis für eine Feinunze erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar überschritt. Am Mittwochmorgen wurde ein Preis von 4.030,15 US-Dollar verzeichnet. Dieser Anstieg ist auf wachsende Sorgen um die Stabilität der US-Wirtschaft, drohende Haushaltskrisen in Washington und anhaltende geopolitische Spannungen zurückzuführen. Im Vergleich zu vor zwei Jahren, als Gold unter 2.000 US-Dollar notierte, hat sich der Preis in dieser Zeit mehr als verdoppelt, mit einem Anstieg von über 50 Prozent seit Jahresbeginn. Investoren betrachten Gold zunehmend als sicheren Hafen gegen Inflation, Währungsturbulenzen und politische Risiken.
Ein weiterer Faktor, der den Goldpreis antreibt, ist die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Mit den begonnenen Zinssenkungen sinken die Realrenditen, was Gold als zinsloses Edelmetall attraktiver macht. Zudem verzeichnen goldgedeckte ETFs die höchsten Kapitalzuflüsse seit über drei Jahren, wobei nicht nur Zentralbanken, sondern auch Privatanleger und institutionelle Fonds aktiv am Markt teilnehmen. Diese Entwicklung erinnert an frühere Krisen, in denen Goldpreise signifikant anstiegen, etwa nach der Finanzkrise 2008 oder während der Corona-Pandemie.
Analysten erwarten, dass Gold kurzfristig konsolidieren könnte, jedoch mittelfristig weiteres Potenzial hat. Goldman Sachs hat sein Kursziel für 2026 auf 4.900 US-Dollar angehoben, während einige Experten sogar 4.500 US-Dollar bereits im kommenden Jahr für möglich halten. Diese positiven Aussichten stehen im Kontrast zu einer wachsenden Kluft zwischen Technologieoptimisten und Goldpessimisten. Während die Begeisterung für Technologie und Künstliche Intelligenz (KI) anhält, verlagern sich viele Investoren in Gold, um sich gegen mögliche wirtschaftliche Risiken abzusichern.
Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, empfiehlt Anlegern, bis zu 15 Prozent ihres Portfolios in Gold zu investieren, um sich gegen Inflation und geopolitische Unsicherheiten abzusichern. Er vergleicht die aktuelle Situation mit den frühen 1970er Jahren, als hohe Inflation und Staatsverschuldung das Vertrauen in Fiat-Währungen erschütterten. Dalios Empfehlung steht im Gegensatz zu traditionellen Anlageempfehlungen, die oft eine geringere Gewichtung von Gold vorschlagen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der geopolitischen Spannungen bleibt Gold ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategien vieler Investoren.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 4.036USD auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
