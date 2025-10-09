    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    Mercedes-Benz: Verkaufszahlen brechen ein – Was bedeutet das für die Zukunft?

    Mercedes-Benz: Verkaufszahlen brechen ein – Was bedeutet das für die Zukunft?
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Benz hat im dritten Quartal 2023 einen signifikanten Rückgang der Verkaufszahlen verzeichnet. Zwischen Juli und September wurden weltweit 525.300 Fahrzeuge, einschließlich PKWs und Vans, ausgeliefert, was einem Rückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Hauptgründe für diesen Rückgang sind die schwachen Verkaufszahlen in den beiden wichtigsten Märkten, China und den USA.

    In China, traditionell der größte Absatzmarkt für Mercedes-Benz, brachen die Verkaufszahlen um 27 Prozent auf 125.100 Fahrzeuge ein. Diese Entwicklung ist auf die zunehmende Konkurrenz durch lokale Hersteller wie BYD und Xiaomi zurückzuführen, die mit innovativen und preisgünstigen Elektrofahrzeugen auftrumpfen. Zudem bleibt die Kaufbereitschaft wohlhabender Chinesen aufgrund der anhaltenden Immobilienkrise gedämpft. Auch in den USA sank der Absatz um 17 Prozent, was teilweise auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen unter der Präsidentschaft von Donald Trump zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen konnte Mercedes-Benz in Europa eine leichte Steigerung der Verkaufszahlen verzeichnen.

    Im Bereich der Elektrofahrzeuge (EVs) gab es jedoch einen kleinen Lichtblick. Der neue Elektro-CLA-Sedan, der im Frühjahr vorgestellt wurde, trug zu einem Anstieg der Verkäufe von vollelektrischen Autos bei, die im dritten Quartal bei 42.600 Einheiten stabil blieben. Dies entspricht einem Anstieg von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Dennoch bleibt der Gesamtabsatz im Jahresverlauf negativ, was Fragen zur langfristigen Strategie von CEO Ola Källenius aufwirft, Mercedes als Luxusmarke für die Elektro-Zukunft zu positionieren.

    Im Nutzfahrzeugsegment konnte Mercedes-Benz ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnen. Die Auslieferungen von Elektro-Nutzfahrzeugen stiegen fast auf das Doppelte und erreichten 8.600 Einheiten, während die Gesamtverkäufe von Vans um 8 Prozent zurückgingen.

    Insgesamt steht Mercedes-Benz für die ersten neun Monate des Jahres 2023 bei einem Absatzminus von 9 Prozent, was rund 1,6 Millionen Fahrzeuge entspricht. Die Herausforderungen in den Märkten China und USA sowie der zunehmende Preisdruck durch lokale Wettbewerber werfen Fragen zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf.



    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 53,46EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
