IBU-tec und PowerCo: Revolutionäre Partnerschaft für Batteriematerialien!

Ein zentrales Element der Vereinbarung ist der Ausbau der Produktionskapazitäten von IBU-tec. Die bestehende Produktionskapazität soll durch eine neue Anlage am Standort Bitterfeld vergrößert werden, was eine Verfünffachung der Produktionskapazitäten für Batteriematerialien zur Folge haben wird. Der Bau dieser Anlage soll noch im laufenden Jahr beginnen und bis spätestens 2028 abgeschlossen sein. Die Finanzierung für diesen Kapazitätsausbau ist bereits gesichert.

Die IBU-tec advanced materials AG hat am 6. Oktober 2025 bedeutende Verträge mit der PowerCo SE unterzeichnet, die die Zusammenarbeit im Bereich der Batteriematerialien erheblich ausweiten. Im Rahmen eines Joint Development Agreements (JDA) werden beide Unternehmen gemeinsam einen industriellen Herstellungsprozess für LFP-Kathodenmaterial in Europa entwickeln. Dieses Material ist entscheidend für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher. Die Vereinbarung sieht ein geplantes jährliches Volumen im mittleren bis oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich vor.

PowerCo hat sich im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung die gesamte Produktionsmenge des neuen LFP-Kathodenmaterials für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren gesichert. Dies bedeutet für IBU-tec ab 2028 einen voraussichtlichen jährlichen Umsatz im mittleren bis oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Unternehmensführung von IBU-tec erwartet, dass die Umsätze und Ergebnisse im Konzern ab 2028 signifikant steigen werden, insbesondere durch die steigenden Erlöse im Batteriebereich.

Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec, bezeichnete die Vereinbarung als einen Meilenstein für das Unternehmen, der die jahrelange Markt- und Produktentwicklung in ökonomischen Erfolg ummünze. Ulrich Weitz, Chief Product Officer und Mitgründer, betonte die Stärkung der europäischen Wertschöpfungskette für LFP-Kathodenmaterial und die positive Unternehmensentwicklung, die sich aus dieser Partnerschaft ergeben könnte.

Die IBU-tec advanced materials AG ist bekannt für die Entwicklung und Produktion innovativer Materialien, die unter anderem auch Lösungen zur Luftreinigung und Ressourcenschonung umfassen. Mit dieser neuen Partnerschaft positioniert sich IBU-tec langfristig in einem wachsenden Markt, der durch den globalen Trend zur Elektromobilität und den Klimaschutz geprägt ist. Ein Update zur Entwicklung wird in einem Video-Call am 8. Oktober 2025 bereitgestellt.

Die IBU-tec advanced materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 18,10EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.