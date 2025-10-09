Diginex übernimmt Matter: Revolution im Bereich nachhaltiger ESG-Daten!

Matter bringt fortschrittliche Tools mit, darunter eine Analyseplattform für Nachhaltigkeitsdaten auf Portfolioebene und flexible API-Integrationen, die mit Plattformen wie Nasdaq eVestment kompatibel sind. Die Akquisition wurde ursprünglich in einem Memorandum of Understanding im Mai 2025 skizziert und umfasst eine Bewertung des Eigenkapitals von Matter in Höhe von 13 Millionen USD. Der Kaufpreis wurde durch die Ausgabe von Diginex-Stammaktien beglichen, wobei die Aktienpreise aufgrund von Bonusaktien angepasst wurden.

Diginex Limited, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger RegTech-Lösungen, hat am 6. Oktober 2025 den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt gegeben. Matter ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für die Investmentbranche spezialisiert hat. Die Übernahme, die am 3. Oktober 2025 vollzogen wurde, stärkt Diginexs Position im Bereich KI-gestützter ESG-Datenanalysen und ermöglicht eine umfassendere Lösung für Kunden, die sich mit globalen Nachhaltigkeitsvorschriften auseinandersetzen.

Durch die Übernahme kann Diginex End-to-End-ESG-Lösungen anbieten, die die Datentiefe von Matter mit der preisgekrönten diginexESG-Plattform kombinieren. Diese Plattform unterstützt über 19 globale Standards und ermöglicht es Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Datenerfassung zu optimieren und nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen. Miles Pelham, Chairman von Diginex, betonte die Bedeutung dieser Akquisition für die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Schaffung eines „Kraftpakets für nachhaltige Finanzen“.

Zusätzlich zu dieser Übernahme hat Diginex auch strategische Vereinbarungen mit PT. Inovasi Emran Ekadanta (iNEED) unterzeichnet, um über 1.000 ländlichen Banken in Indonesien Lösungen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung anzubieten. Diese Partnerschaft nutzt die diginexESG-Plattform, um den Banken bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der transparenten Berichterstattung zu helfen. Mark Blick, CEO von Diginex, bezeichnete die Zusammenarbeit als wichtigen Schritt zur Förderung nachhaltiger Finanzen in Indonesien.

Die Kombination dieser beiden Initiativen positioniert Diginex als Vorreiter im Bereich ESG-Daten und -Analysen und zeigt das Engagement des Unternehmens, innovative Lösungen für die Herausforderungen der nachhaltigen Finanzierung zu entwickeln. Die Übernahme von Matter und die Partnerschaft mit iNEED sind entscheidende Schritte, um die Marktpräsenz von Diginex zu erweitern und die Bedürfnisse der Kunden in einem sich schnell entwickelnden regulatorischen Umfeld zu erfüllen.

Die Diginex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,01 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.