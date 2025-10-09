BMW senkt Prognose: China-Absatz und Zollprobleme belasten das Geschäft

Die Absatzentwicklung in China, einem wichtigen Markt für BMW, fiel im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Der Absatz sank um 0,4 Prozent, was zu einer Anpassung der Erwartungen für das vierte Quartal führte. Zudem sieht sich BMW gezwungen, seine Händler in China finanziell zu unterstützen. Ein weiterer negativer Faktor ist die Verzögerung bei Zollrückerstattungen, die nun erst 2026 und nicht mehr im laufenden Jahr erwartet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf den freien Mittelzufluss, dessen Prognose BMW deutlich gesenkt hat.

Der Münchener Autobauer BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt, was auf schwächere Geschäftszahlen in China und ausbleibende Zollreduzierungen zurückzuführen ist. In einer Mitteilung am Dienstag informierte das Unternehmen über die Anpassungen, die insbesondere die zentrale Profitabilitätskennzahl, die EBIT-Marge, betreffen. Diese wird nun für 2025 auf 5 bis 6 Prozent geschätzt, während zuvor 5 bis 7 Prozent prognostiziert wurden. Auch das Vorsteuerergebnis wird voraussichtlich leicht zurückgehen, nachdem BMW zuvor einen Gewinn auf dem Niveau von 2024 in Aussicht gestellt hatte.

Die Reaktion der Börse auf die Gewinnwarnung war negativ: Der Aktienkurs von BMW fiel im nachbörslichen Handel um über ein Prozent. Analysten rechnen damit, dass die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie in den Jahren 2025 und 2026 um 10 bis 15 Prozent sinken könnten. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen bleibt die langfristige Einschätzung einiger Analysten positiv. So wird auf den Investitionszyklus verwiesen, der 2026 positive Auswirkungen auf Margen und Barmittel haben könnte, sowie auf den potenziellen Beitrag neuer Elektrofahrzeuge.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach den reduzierten Jahreszielen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezeichnete den eingetrübten Ausblick als enttäuschend, während das Analysehaus Jefferies die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro beibehielt. Die Unsicherheiten im China-Geschäft und die Einführung von US-Zöllen stellen jedoch Herausforderungen dar, die BMW in den kommenden Monaten bewältigen muss.

Insgesamt zeigt sich, dass BMW in einem schwierigen Marktumfeld agiert, in dem sowohl externe als auch interne Faktoren die Geschäftsentwicklung belasten.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 80,42EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.