Opec+ erhöht Ölproduktion: Preisanstieg und geopolitische Spannungen

Die Entscheidung zur Erhöhung der Fördermenge wurde am Wochenende in einer Online-Sitzung des Ölkartells Opec+, das von Saudi-Arabien und Russland angeführt wird, getroffen. Die Gruppe verfolgt weiterhin den Kurs, frühere Produktionskürzungen schrittweise zurückzunehmen. Die Opec+ begründete diesen Schritt mit stabilen globalen Wirtschaftsaussichten und niedrigen Öl-Lagerbeständen. Zu Opec+ gehören neben Saudi-Arabien und Russland auch Länder wie Algerien, Irak, Kasachstan, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Ölpreise haben auf die jüngste Angebotsausweitung der Opec+ mit einem deutlichen Anstieg reagiert. Ab November wird die Fördermenge um täglich 137.000 Barrel (je 159 Liter) erhöht, was am Markt als moderat eingestuft wird. Am Montag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 65,37 US-Dollar, was einem Anstieg von 84 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 81 Cent auf 61,69 Dollar.

Analyst Chris Weston von der Pepperstone Group bezeichnete die Angebotsausweitung als nicht überzogen und am unteren Rand der Erwartungen. Der Preisanstieg sei auf taktische Käufe von Händlern zurückzuführen, die überrascht wurden. Bob McNally, Präsident der Rapidan Energy Group, betonte, dass die Opec+ weiterhin vorsichtig agiere, um einen Zusammenbruch der Preisstruktur durch Überversorgung zu vermeiden.

Parallel zu den Entwicklungen auf dem Ölmarkt gab es Berichte über Drohnenangriffe in der ölreichen Region Tjumen in Westsibirien. Laut russischen Behörden wurden drei Drohnen entdeckt und unschädlich gemacht, ohne dass es zu Schäden oder Verletzten kam. Ein ukrainischer Telegram-Kanal berichtete hingegen von einem Angriff auf eine Raffinerie, was jedoch nicht unabhängig verifiziert werden konnte. Tjumen liegt mehr als 2.000 Kilometer von der Front entfernt, und falls die Drohnen aus der Ukraine gestartet wurden, wäre dies ein neuer strategischer Schritt in dem Konflikt.

In einem weiteren geopolitischen Kontext hat Venezuela einen mutmaßlichen Anschlag auf die US-Botschaft in Caracas vereitelt, was die Spannungen zwischen den USA und Venezuela weiter anheizt. Präsident Nicolás Maduro beschuldigte die USA, Provokationen zu planen, während die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zunehmend angespannt sind.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 66,27USD auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.