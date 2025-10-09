Aixtron unter JPMorgan-Bewertung: Chancen und Risiken im Halbleitermarkt

Aixtron, ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Herzogenrath, hat sich als einer der ersten Partner an einem neuen 300-mm-GaN-Forschungsprogramm beteiligt. Dieses Programm, das in Zusammenarbeit mit dem renommierten Halbleiterforschungsinstitut imec in Leuven, Belgien, durchgeführt wird, zielt darauf ab, GaN-Epitaxiewafer für die Entwicklung von Leistungselektronik bereitzustellen. Die Hyperion 300 mm GaN-MOCVD-Anlage von Aixtron wird verwendet, um Epitaxiewafer für Anwendungen wie On-Board-Charger und DC/DC-Wandler für Elektrofahrzeuge sowie Wechselrichter für Solaranlagen zu produzieren.

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung für Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro aufgenommen. In einer aktuellen Studie äußert Analyst Craig McDowell Bedenken hinsichtlich der langsamen Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterzulieferers, was die kurzfristigen Prognoserisiken erhöht. Seine Umsatzprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 liegen bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, während die Schätzungen für das operative Ergebnis (EBIT) sogar um bis zu 13 Prozent darunter liegen.

Dr. Felix Grawert, CEO von Aixtron, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft, da sie die Entwicklung von GaN-Power-Technologien vorantreibt und es den Kunden ermöglicht, die neuesten Prozessfortschritte direkt in ihre MOCVD-Systeme zu integrieren. Die Verwendung von 300-mm-Substraten soll nicht nur die Herstellungskosten senken, sondern auch die Entwicklung fortschrittlicher Leistungselektronikbausteine fördern.

Die Zusammenarbeit zwischen Aixtron und imec ist nicht neu; beide Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren in verschiedenen Programmen zusammen. Diese neue Partnerschaft wird als strategisch wertvoll erachtet, da sie die Verfügbarkeit von vorproduktionsreifen Epitaxie-Rezepturen und Prozessabläufen beschleunigt, was den Partnern hilft, ihre Produktentwicklung effizienter voranzutreiben.

Insgesamt zeigt die aktuelle Bewertung von JPMorgan, dass Aixtron in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, während die strategischen Partnerschaften und technologischen Entwicklungen des Unternehmens Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um zu sehen, wie sich die Marktbedingungen entwickeln und inwieweit Aixtron von seinen Innovationen profitieren kann.

