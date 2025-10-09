Stimmrechtsänderung bei SFC Energy: Araucaria Familienstiftung scheidet aus!

Die SFC Energy AG, mit Sitz in Brunnthal-Nord, Deutschland, ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Die Mitteilung bezieht sich auf die Veränderungen in der Aktionärsstruktur und zeigt, dass die Araucaria Familienstiftung weiterhin über die Alta Vista Corporate Finance Beratung GmbH und die direkt haltende Aktionärin ACATIS Investment KVG mbH beteiligt ist.

Am 6. Oktober 2025 veröffentlichte die SFC Energy AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf eine wesentliche Änderung in der Struktur der Stimmrechte hinweist. Der Grund für die Mitteilung ist die Beendigung der Beherrschung der Araucaria Familienstiftung, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat. Die Mitteilung wurde von Hendrik Dr. Leber und Claudia Dr. Giani-Leber, den Mitteilungspflichtigen, unterzeichnet. Zum Stichtag, dem 26. September 2025, betrug der Gesamtstimmrechtsanteil der beiden Mitteilungspflichtigen 0,00 %, im Vergleich zu 8,29 % in der letzten Mitteilung.

Einen Tag später, am 7. Oktober 2025, gab die SFC Energy AG eine strategische Handelspartnerschaft mit SunWize Power & Battery LLC bekannt, um ihre Präsenz in den USA zu stärken. Diese Partnerschaft beinhaltet die Integration der EFOY Pro Brennstoffzellentechnologie von SFC in das Portfolio von SunWize, das sich auf die Bereitstellung von Stromversorgungslösungen für kritische Infrastrukturen wie Öl und Gas, Telekommunikation und Überwachung konzentriert. SunWize, mit Standorten in Ohio und Oregon, wird die EFOY Pro-Technologie nutzen, um saubere, zuverlässige und netzunabhängige Energie für verschiedene Anwendungen bereitzustellen.

Die EFOY Pro Brennstoffzellen bieten eine langfristige, autonome Energieversorgung, die besonders in rauen und netzfernen Umgebungen von Vorteil ist. Diese Zusammenarbeit wird als wichtiger Schritt in der Expansionsstrategie von SFC in Nordamerika angesehen, insbesondere im Hinblick auf die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten in den USA.

Hans Pol, COO der SFC Energy AG, äußerte sich positiv über die Partnerschaft und betonte die Bedeutung von SunWize als erfahrenen Partner im Bereich der netzfernen Energieinfrastruktur. David Eveland, Vorstandsvorsitzender von SunWize, ergänzte, dass die Integration der EFOY Pro Brennstoffzellen eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach zuverlässigen, autonomen Stromversorgungslösungen in verschiedenen Branchen darstellt.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 17,26EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.