    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    FedEx-Aktie: JPMorgan stuft auf 'Neutral' – Risiken überwiegen!

    FedEx-Aktie: JPMorgan stuft auf 'Neutral' – Risiken überwiegen!
    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (FDX) von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. Analyst Brian Ossenbeck äußert, dass trotz eines potenziellen Aufwärtspotenzials von etwa 13 Prozent derzeit mehr Risiken als Chancen bestehen. FedEx befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess, der auf höhere Kapitaleffizienz und Kostensenkungen abzielt, jedoch wird der Fortschritt durch ein schwaches industrielles Umfeld und zunehmenden Wettbewerbsdruck behindert.

    Ossenbeck betont, dass das traditionelle Hub-and-Spoke-Modell in der Logistikbranche an Effizienz verliert, während Wettbewerber flexiblere Strukturen nutzen, um Marktanteile zu gewinnen. Insbesondere im Asien-Pazifik-Raum sieht JPMorgan makroökonomische Risiken, die durch Handelskonflikte und Zollproblematiken verstärkt werden. In Europa kämpft FedEx weiterhin mit der Integration von TNT Express, was sich als schwieriger herausstellt als ursprünglich erwartet. Die angestrebten Kosteneinsparungen erweisen sich als zeitaufwendig und kostenintensiv, was die Prognosen für das Unternehmen zusätzlich belastet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fedex Corporation!
    Long
    220,84€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 11,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    259,33€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 11,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Paketbranche steht unter Druck, da Kunden zunehmend gegen Preiserhöhungen protestieren, während Konkurrenten ihre Kapazitäten ausweiten. Diese Entwicklungen setzen die Margen und Wachstumsperspektiven von FedEx weiter unter Druck. Ossenbeck äußert sich kritisch zur Ertragsprognose für das Gesamtjahr, die auf einer unsicheren Erholung im Frachtsegment basiert. Zudem könnte der Spin-off der Frachtdivision durch Verzögerungen oder unerwartet hohe Kosten den Unternehmenswert weiter belasten.

    Die FedEx-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits etwa 14 Prozent an Wert verloren. JPMorgan sieht die Aktie in den kommenden Quartalen eher auf der Beobachtungsliste als auf der Kaufliste. Anleger sollten sich auf mögliche Ergebnisrisiken und anhaltenden Wettbewerbsdruck einstellen, auch wenn FedEx langfristig von seinen Restrukturierungsmaßnahmen profitieren könnte. Insgesamt bleibt die Marktlage für FedEx angespannt, und die Herausforderungen scheinen vorerst überwiegen.



    Fedex

    -0,73 %
    +0,39 %
    +7,27 %
    +0,32 %
    -13,64 %
    +29,32 %
    -12,45 %
    +49,57 %
    +951,85 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 239,9EUR auf NYSE (09. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FedEx-Aktie: JPMorgan stuft auf 'Neutral' – Risiken überwiegen! Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (FDX) von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. Analyst Brian Ossenbeck äußert, dass trotz eines …