FedEx-Aktie: JPMorgan stuft auf 'Neutral' – Risiken überwiegen!
Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (FDX) von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. Analyst Brian Ossenbeck äußert, dass trotz eines potenziellen Aufwärtspotenzials von etwa 13 Prozent derzeit mehr Risiken als Chancen bestehen. FedEx befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess, der auf höhere Kapitaleffizienz und Kostensenkungen abzielt, jedoch wird der Fortschritt durch ein schwaches industrielles Umfeld und zunehmenden Wettbewerbsdruck behindert.
Ossenbeck betont, dass das traditionelle Hub-and-Spoke-Modell in der Logistikbranche an Effizienz verliert, während Wettbewerber flexiblere Strukturen nutzen, um Marktanteile zu gewinnen. Insbesondere im Asien-Pazifik-Raum sieht JPMorgan makroökonomische Risiken, die durch Handelskonflikte und Zollproblematiken verstärkt werden. In Europa kämpft FedEx weiterhin mit der Integration von TNT Express, was sich als schwieriger herausstellt als ursprünglich erwartet. Die angestrebten Kosteneinsparungen erweisen sich als zeitaufwendig und kostenintensiv, was die Prognosen für das Unternehmen zusätzlich belastet.
Die Paketbranche steht unter Druck, da Kunden zunehmend gegen Preiserhöhungen protestieren, während Konkurrenten ihre Kapazitäten ausweiten. Diese Entwicklungen setzen die Margen und Wachstumsperspektiven von FedEx weiter unter Druck. Ossenbeck äußert sich kritisch zur Ertragsprognose für das Gesamtjahr, die auf einer unsicheren Erholung im Frachtsegment basiert. Zudem könnte der Spin-off der Frachtdivision durch Verzögerungen oder unerwartet hohe Kosten den Unternehmenswert weiter belasten.
Die FedEx-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits etwa 14 Prozent an Wert verloren. JPMorgan sieht die Aktie in den kommenden Quartalen eher auf der Beobachtungsliste als auf der Kaufliste. Anleger sollten sich auf mögliche Ergebnisrisiken und anhaltenden Wettbewerbsdruck einstellen, auch wenn FedEx langfristig von seinen Restrukturierungsmaßnahmen profitieren könnte. Insgesamt bleibt die Marktlage für FedEx angespannt, und die Herausforderungen scheinen vorerst überwiegen.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 239,9EUR auf NYSE (09. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
