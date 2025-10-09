FedEx-Aktie: JPMorgan stuft auf 'Neutral' – Risiken überwiegen!

Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (FDX) von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft und das Kursziel von 284 auf 274 US-Dollar gesenkt. Analyst Brian Ossenbeck äußert, dass trotz eines potenziellen Aufwärtspotenzials von etwa 13 Prozent derzeit mehr Risiken als Chancen bestehen. FedEx befindet sich in einem umfassenden Transformationsprozess, der auf höhere Kapitaleffizienz und Kostensenkungen abzielt, jedoch wird der Fortschritt durch ein schwaches industrielles Umfeld und zunehmenden Wettbewerbsdruck behindert.

Ossenbeck betont, dass das traditionelle Hub-and-Spoke-Modell in der Logistikbranche an Effizienz verliert, während Wettbewerber flexiblere Strukturen nutzen, um Marktanteile zu gewinnen. Insbesondere im Asien-Pazifik-Raum sieht JPMorgan makroökonomische Risiken, die durch Handelskonflikte und Zollproblematiken verstärkt werden. In Europa kämpft FedEx weiterhin mit der Integration von TNT Express, was sich als schwieriger herausstellt als ursprünglich erwartet. Die angestrebten Kosteneinsparungen erweisen sich als zeitaufwendig und kostenintensiv, was die Prognosen für das Unternehmen zusätzlich belastet.