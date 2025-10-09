Gerresheimer senkt Umsatzprognose: Herausforderungen im dritten Quartal

Im dritten Quartal 2025 erzielte Gerresheimer einen Umsatz von 560,7 Millionen Euro, mit einem bereinigten EBITDA von 103,4 Millionen Euro und einem währungsbereinigten Adjusted EPS von 0,77 Euro. Das organische Umsatzwachstum betrug -1,2 Prozent, während die organische EBITDA-Marge bei 18,8 Prozent lag. Trotz eines positiven freien Barmittelzuflusses von 21 Millionen Euro sieht sich das Unternehmen mit anhaltend gedämpfter Nachfrage, insbesondere im Kosmetik- und Oral-Liquid-Segment, konfrontiert.

Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund eines schwächeren Geschäftsverlaufs im dritten Quartal gesenkt. Das Unternehmen erwartet nun einen organischen Umsatzrückgang von zwei bis vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während zuvor ein Umsatz auf Vorjahreshöhe oder ein leichtes Plus von bis zu zwei Prozent prognostiziert wurde. Auch die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich bei etwa 18,5 bis 19 Prozent liegen, anstatt der ursprünglich angestrebten 20 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wird im mittleren zweistelligen Prozentbereich zurückgehen, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Schätzung im niedrigen zweistelligen Bereich darstellt.

Um den Herausforderungen zu begegnen, hat Gerresheimer ein umfassendes Transformationsprogramm initiiert, das Maßnahmen zur Kostensenkung, Performance-Steigerung und Verbesserung des freien Barmittelzuflusses umfasst. Dazu gehört eine selektivere Investitionsplanung sowie die Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks. Ein neu gegründetes Transformation Office wird das Programm unter der Leitung des CFO vorantreiben.

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 zeigen, dass der Umsatz durch die Akquisition von Bormioli Pharma um 14,6 Prozent auf 1,681 Milliarden Euro gestiegen ist. Dennoch gab es ein organisches Umsatzminus von 1,8 Prozent und ein Rückgang des Adjusted EBITDA um 7,5 Prozent. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices verzeichnete eine hohe Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen, während der Bereich Primary Packaging Glass unter einer gedämpften Nachfrage leidet.

Gerresheimer erwartet für das vierte Quartal 2025 eine stärkere Geschäftsentwicklung, die jedoch nicht ausreicht, um die bisherigen Rückgänge auszugleichen. Die Anpassung der Prognose reflektiert die anhaltenden Herausforderungen im Markt und die Notwendigkeit, die Unternehmensstrategie anzupassen, um langfristig wieder über dem Marktdurchschnitt zu wachsen.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 34,04EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.