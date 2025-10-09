Niedrige Preise belasten Südzucker deutlich - Ausblick bestätigt

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet. So brach der operative Konzerngewinn in den ersten sechs Monaten per Ende August auf 42 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuckerkonzern noch 269 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel deutlich auf 189 Millionen Euro, gegenüber 420 Millionen zuvor. Auch der Konzernumsatz war rückläufig. Er sank auf 4,199 Milliarden Euro von 5,092 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten ein deutlich besseres Ergebnis erwartet.

Im Zuckersegment wurde ein Verlust von 89 Millionen Euro verbucht, nach einem Gewinn von 72 Millionen im Vorjahr. Grund hierfür seien die "drastisch gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge", so Südzucker laut Mitteilung. Dies habe nicht durch gesunkene Herstellungskosten kompensiert werden können. Auch in den Bereichen Cropenergies, Spezialitäten und Stärke verschlechtertet sich das Ergebnis. Einzig im Segment Frucht wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet.