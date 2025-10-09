Niedrige Preise belasten Südzucker deutlich - Ausblick bestätigt
- Südzucker: Operativer Gewinn auf 42 Mio. Euro gefallen.
- Umsatzrückgang auf 4,199 Mrd. Euro im Halbjahr.
- Zuckersegment: Verlust von 89 Mio. Euro verzeichnet.
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der schwache Zuckermarkt hat Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr 2025/26 erheblich belastet. So brach der operative Konzerngewinn in den ersten sechs Monaten per Ende August auf 42 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Im Vorjahr hatte der Zuckerkonzern noch 269 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel deutlich auf 189 Millionen Euro, gegenüber 420 Millionen zuvor. Auch der Konzernumsatz war rückläufig. Er sank auf 4,199 Milliarden Euro von 5,092 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten ein deutlich besseres Ergebnis erwartet.
Im Zuckersegment wurde ein Verlust von 89 Millionen Euro verbucht, nach einem Gewinn von 72 Millionen im Vorjahr. Grund hierfür seien die "drastisch gesunkenen Zuckerpreise und die rückläufige Absatzmenge", so Südzucker laut Mitteilung. Dies habe nicht durch gesunkene Herstellungskosten kompensiert werden können. Auch in den Bereichen Cropenergies, Spezialitäten und Stärke verschlechtertet sich das Ergebnis. Einzig im Segment Frucht wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet.
Die Biosprit-Tochter Cropenergies musste wegen niedrigerer Preise für Ethanol Verluste hinnehmen. Der Absatz sank ebenfalls.
Die Ende August wegen niedrigerer Preise für Zucker und Ethanol gesenkte Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde bestätigt. Das Management erwartet weiter einen Umsatz von 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll 100 bis 200 Millionen erreichen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Südzucker noch einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 350 Millionen erzielt./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 9,50 auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +2,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,76 %/-4,81 % bedeutet.
Nach Durchsicht des Investorenupdates muss ich sagen: ja, es sieht derzeit nicht gut aus. Das hängt aber vornehmlich an zwei Zahlen: dem Zucker- und dem Ethanolpreis.
Hier das offizielle Investorenupdate von SZ: https://www.suedzuckergroup.com/sites/default/files/2025-09/2025-09-22-SuedzuckerAG-Investor-Update-de-final.pdf
Ich fürchte nur, dass auch dieses Jahr für Südzucker mit einem Verlust enden könnte. Die ursprüngliche Prognose wurde ja schon nach unten korrigiert. Wenn es das zweite Jahr in Folge mit Verlust wäre, könnte es auch mal ein neues All Time Low geben. Ich glaube nicht an eine Insolvenz, selbst ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten sind unwahrscheinlich, Südzucker ist recht solide finanziert. Aber momentan läuft es halt nicht so gut. Die billigen Zuckerimporte aus der Ukraine werden so schnell nicht aufhören, auch nach Kriegsende wird der Ukraine wahrscheinlich vom Westen massiv beim Wiederaufbau geholfen, die zollfreie Abnahme von ukrainischen Produkten wird da sicher auch dazugehören. Und die anderen Bereiche werden in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage eventuelle Verluste der Zuckersparte wohl nicht komplett ausgleichen können.