freenet AG: Strategische Übernahmen und Aktienrückkäufe stärken Marktposition!

Parallel dazu hat freenet eine strategisch wichtige Akquisition angekündigt: Die Übernahme von mobilezone Deutschland, einem führenden unabhängigen Telekommunikationsanbieter mit über einer Million Vertragsabschlüssen jährlich. Der Kaufvertrag, der am 8. Oktober 2025 unterzeichnet wurde, sieht den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an mobilezone Deutschland sowie deren Tochtergesellschaften vor. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 230 Millionen Euro und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 vollzogen, vorbehaltlich der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen.

Die freenet AG hat kürzlich bedeutende Schritte zur Stärkung ihrer Marktposition im deutschen Mobilfunksektor unternommen. Am 6. Oktober 2025 veröffentlichte das Unternehmen eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der es über den Fortschritt seines Aktienrückkaufprogramms informiert. Seit dem Start des Programms am 4. Juni 2025 wurden bis zum 2. Oktober 2025 insgesamt 1.927.677 Aktien zurückgekauft. Im Zeitraum vom 29. September bis 2. Oktober 2025 erwarb freenet 52.972 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 27,1468 Euro, was einem Gesamtvolumen von etwa 1,44 Millionen Euro entspricht. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensstrategie zu festigen.

Die Übernahme wird als wertvolle Ergänzung des bestehenden Vertriebsportfolios von freenet angesehen und soll die Marktpräsenz des Unternehmens im Mobilfunkbereich erheblich stärken. Mit einem Umsatz von fast 780 Millionen Euro und einem EBITDA von etwa 30 Millionen Euro im Jahr 2024 wird mobilezone als strategischer Partner betrachtet, der die Beziehungen zu Netzbetreibern vertiefen kann.

Zusätzlich hat freenet seine exklusive Vertriebspartnerschaft mit MediaMarktSaturn um weitere fünf Jahre verlängert. Diese Partnerschaft sichert freenet den Zugang zu einem bedeutenden Vertriebskanal für eigene Tarife sowie Produkte von Telekom und Vodafone in allen MediaMarkt- und Saturn-Filialen sowie deren Online-Plattformen.

Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass freenet AG aktiv an der Verbesserung ihrer Marktstellung arbeitet und sich auf zukünftiges Wachstum vorbereitet, insbesondere ab dem Geschäftsjahr 2026. Die Kombination aus Aktienrückkäufen, strategischen Übernahmen und langfristigen Partnerschaften deutet auf eine solide Wachstumsstrategie hin, die sowohl die finanzielle Stabilität als auch die Marktanteile des Unternehmens stärken soll.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 26,86EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.