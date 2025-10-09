Nordex Group sichert sich 21 Windturbinen-Aufträge: Ein Meilenstein für 2025!

Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group, betonte die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit wpd und bezeichnete die neuen Aufträge als Vertrauensbeweis in die Technologie und das Team von Nordex.

Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Aufträge von wpd, einem führenden Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, erhalten. Ende September 2025 bestellte wpd insgesamt 21 Windturbinen für sechs Projekte in Deutschland, die eine Gesamtleistung von 125,7 Megawatt (MW) aufweisen. Die Aufträge umfassen verschiedene Turbinentypen, darunter die N163/6.X, N149/5.X, N163/5.X und N133/4.8, die in Windparks in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt installiert werden sollen. Die Auslieferung und Installation der Turbinen ist für 2026 und 2027 geplant. Ein Premium-Service für die Wartung der Anlagen über 15 Jahre ist ebenfalls Teil des Vertrags.

Darüber hinaus hat die Nordex Group im dritten Quartal 2025 einen robusten Auftragseingang von 2.170 MW verzeichnet, was einem Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 summiert sich der Auftragseingang auf 6,7 GW, was eine Steigerung von über 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt blieb stabil bei 0,93 Millionen Euro. Die meisten Aufträge kamen aus Europa, insbesondere aus Deutschland, sowie aus Nordamerika, vor allem aus Kanada.

Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 7 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.

Insgesamt zeigt die Nordex Group eine positive Entwicklung und ist zuversichtlich, den Trend auch im vierten Quartal 2025 fortzusetzen.

