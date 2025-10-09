    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex Group sichert sich 21 Windturbinen-Aufträge: Ein Meilenstein für 2025!

    Nordex Group sichert sich 21 Windturbinen-Aufträge: Ein Meilenstein für 2025!
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Aufträge von wpd, einem führenden Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, erhalten. Ende September 2025 bestellte wpd insgesamt 21 Windturbinen für sechs Projekte in Deutschland, die eine Gesamtleistung von 125,7 Megawatt (MW) aufweisen. Die Aufträge umfassen verschiedene Turbinentypen, darunter die N163/6.X, N149/5.X, N163/5.X und N133/4.8, die in Windparks in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt installiert werden sollen. Die Auslieferung und Installation der Turbinen ist für 2026 und 2027 geplant. Ein Premium-Service für die Wartung der Anlagen über 15 Jahre ist ebenfalls Teil des Vertrags.

    Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group, betonte die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit wpd und bezeichnete die neuen Aufträge als Vertrauensbeweis in die Technologie und das Team von Nordex.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    21,97€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 11,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25,43€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 11,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Darüber hinaus hat die Nordex Group im dritten Quartal 2025 einen robusten Auftragseingang von 2.170 MW verzeichnet, was einem Anstieg von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 summiert sich der Auftragseingang auf 6,7 GW, was eine Steigerung von über 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt blieb stabil bei 0,93 Millionen Euro. Die meisten Aufträge kamen aus Europa, insbesondere aus Deutschland, sowie aus Nordamerika, vor allem aus Kanada.

    Die Nordex Group hat in ihrer Unternehmensgeschichte rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und den USA. Der Fokus liegt auf Onshore-Turbinen der Klassen 4 bis 7 MW+, die speziell für Märkte mit begrenzten Ausbauflächen und Netzkapazitäten entwickelt wurden.

    Insgesamt zeigt die Nordex Group eine positive Entwicklung und ist zuversichtlich, den Trend auch im vierten Quartal 2025 fortzusetzen.



    Nordex

    +0,25 %
    +4,57 %
    +12,06 %
    +31,82 %
    +78,13 %
    +190,28 %
    +104,35 %
    -4,70 %
    +164,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,73EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nordex Group sichert sich 21 Windturbinen-Aufträge: Ein Meilenstein für 2025! Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Aufträge von wpd, einem führenden Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, erhalten. Ende September 2025 bestellte wpd insgesamt 21 Windturbinen für sechs Projekte in Deutschland, die eine …