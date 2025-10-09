    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom
    Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und WM-Rechte sichern starke Marktposition!

    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Am 6. Oktober 2025 veröffentlichte die Deutsche Telekom AG eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines laufenden Rückkaufprogramms. In der Zeit vom 1. bis 3. Oktober 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 960.425 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 29,2453 Euro pro Aktie, was einen Gesamtbetrag von etwa 28,1 Millionen Euro ergibt. Der Erwerb erfolgte über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine beauftragte Bank. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie der Deutschen Telekom, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken.

    Parallel dazu hat die Deutsche Telekom auch im Bereich der Medienrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine bedeutende Rolle übernommen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben einen Sublizenzierungsvertrag mit der Telekom abgeschlossen, der es ihnen ermöglicht, 60 Spiele des Turniers zu übertragen, darunter auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sofern diese sich qualifiziert. Die Telekom selbst wird alle 104 Partien des Turniers über ihren kostenpflichtigen Online-Sender MagentaTV zeigen, wobei 44 dieser Spiele exklusiv für ihre Abonnenten sind.

    Dieser Deal ist das Ergebnis eines umfassenden Rechte-Pakets, das die Telekom im Juni 2025 von der FIFA erworben hat, und umfasst neben der Männer-WM 2026 auch die Frauen-WM 2027. Die Telekom erhält im Gegenzug Rechte für die EM 2028, was den Sendern ARD und ZDF ermöglicht, die bedeutendsten Spiele der EM zu zeigen, während die Telekom die restlichen Partien überträgt.

    Die Vertragsbedingungen sehen vor, dass eine große Anzahl von WM-Spielen an öffentlich-rechtliche Sender sublizenziert werden muss, um sicherzustellen, dass diese Spiele für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Dies ist besonders relevant für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die gemäß dem Medienstaatsvertrag im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

    Insgesamt zeigt sich, dass die Deutsche Telekom sowohl im Bereich der Aktienrückkäufe als auch im Sportrechtegeschäft aktiv ist und strategische Entscheidungen trifft, um ihre Marktposition zu stärken und den Aktionären sowie der Öffentlichkeit attraktive Angebote zu bieten.



    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 29,19EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.



