Flatexdegiro: Rekordhoch über 30 Euro – Ein neues Kapitel für Anleger!

Dieser Anstieg folgt auf eine Phase von 18 Monaten, in denen die Aktie unter erheblichen Verlusten und starken Kursschwankungen litt. Analyst Simon Keller von Hauck Aufhäuser IB bezeichnete die Entwicklung als "strukturelle Wachstumsstory". Ein wesentlicher Faktor für den Kursanstieg ist der Anstieg des durchschnittlichen täglichen Handelsumsatzes, der im August im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen ist. Im September beschleunigte sich das Wachstum auf beeindruckende 35 Prozent, was auf eine steigende Handelsaktivität und ein wachsendes Interesse an den Dienstleistungen von Flatexdegiro hinweist.

Die Aktien von Flatexdegiro haben am Montag einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichten ein Rekordhoch von über 30 Euro, was einem Anstieg von 5,7 Prozent entspricht. Dies ist das erste Mal, dass der Kurs die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro überschreitet, nachdem der vorherige Höchststand im Sommer 2021 bei 29,70 Euro lag. Im laufenden Jahr hat sich der Kurs des Online-Brokers mehr als verdoppelt und ist seit dem Tiefpunkt Ende 2022, als er knapp unter 6 Euro lag, sogar um mehr als das Fünffache gestiegen.

Mit der aktuellen Kursrally hat Flatexdegiro nun einen Marktwert von etwa 3,3 Milliarden Euro erreicht. Der Gründer und Verleger Bernd Förtsch hält knapp 20 Prozent der Aktien, was einem Wert von rund 600 Millionen Euro entspricht. Diese positive Entwicklung könnte das Vertrauen in das Unternehmen stärken und neue Investoren anziehen.

Zusätzlich zu den positiven Kursentwicklungen hat Flatexdegiro auch Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht, die auf Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen hinweisen. Die DWS Investment GmbH hat ihren Anteil an den Stimmrechten von 5,18 Prozent auf 4,52 Prozent reduziert, was auf eine Rückgabe von Aktiensicherheiten hindeutet. Solche Meldungen sind für Investoren von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die strategischen Entscheidungen der Aktionäre geben.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Flatexdegiro-Aktien, dass das Unternehmen auf einem soliden Wachstumspfad ist, der durch steigende Handelsvolumina und ein wachsendes Interesse an Online-Brokerage-Diensten unterstützt wird.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 30,28EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.