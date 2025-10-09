Zalando-Streik in Erfurt: Verdi fordert faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen!

Verdi fordert die Anerkennung der Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Gewerkschaft argumentiert, dass die Löhne für Lagerarbeiter in diesen Regionen mehr als zehn Prozent über den derzeit von Zalando gezahlten Löhnen liegen. Zudem fordert Verdi höhere Zuschläge, Sonderzahlungen, kürzere Arbeitszeiten und eine tarifliche Altersvorsorge.

Der Arbeitskampf im Logistikzentrum von Zalando in Erfurt setzt sich fort, da die Gewerkschaft Verdi dem Online-Modehändler vorwirft, sich nicht zu Tarifverhandlungen bereit zu zeigen. Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf berichtete, dass sich zu Schichtbeginn etwa 50 bis 60 Beschäftigte auf einem Parkplatz versammelten, während im Laufe des Tages mit rund 200 Teilnehmern gerechnet wird. Insgesamt beschäftigt Zalando am Standort Erfurt, einschließlich Leiharbeitern, etwa 2.800 Mitarbeiter.

Adorf wies auf die hohe Wertschöpfung bei Zalando hin, die sich in einem Vorsteuergewinn von über 185 Millionen Euro im zweiten Quartal 2025 niederschlägt. Dies entspreche einem Gewinnanteil von mehr als 11.000 Euro pro Mitarbeiter für dieses Quartal. Die Beschäftigten in Erfurt befinden sich zum vierten Mal in einem Arbeitskampf, wobei am Montag zunächst die Frühschicht betroffen war. Für Dienstag ist eine zentrale Versammlung für alle Schichten geplant.

Zalando hingegen betont, dass der Betrieb im Logistikzentrum trotz der Streikaktionen weiterläuft. Das Unternehmen erklärte, dass die Mehrheit der Mitarbeiter nicht an den Protesten teilnimmt und dass es durch das europaweite Logistiknetzwerk keine Einschränkungen für die Kunden gebe. Zalando verweist auf Gehaltserhöhungen von insgesamt 14,5 Prozent seit 2024 sowie auf einen erhöhten Urlaubsanspruch von bis zu 30 Tagen. Zudem erhalten die Beschäftigten Zusatzleistungen wie soziale Beratung und Freistellungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

In der Vergangenheit hatte Zalando flexible innerbetriebliche Lösungen und den direkten Austausch mit der Belegschaft betont, um Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen unabhängig von gewerkschaftlichen Aktivitäten zu erreichen. Die Vergütung, einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld, wird jährlich überprüft und angepasst. Die Situation bleibt angespannt, während die Gewerkschaft und das Unternehmen unterschiedliche Positionen vertreten.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,94EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.