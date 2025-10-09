Redcare Pharmacy: Aktien steigen trotz Herausforderungen – Jetzt investieren?

Die Barclays Bank hebt hervor, dass das Potenzial des verpflichtenden E-Rezepts in Deutschland eine noch ungenutzte Chance im E-Commerce darstellt. Analystin Sarah Roberts sieht Redcare als attraktiver bewertet im Vergleich zu Wettbewerbern wie DocMorris, da Redcare eine sauberere Bilanz aufweist. Die Baader Bank hat ebenfalls eine positive Einschätzung abgegeben und das Kursziel auf 175 Euro belassen, nachdem Redcare die Erwartungen im dritten Quartal nahezu erfüllt hat.

Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Dienstag nach einem starken Kursanstieg von über 10 Prozent am Vortag erneut zugelegt und stiegen um 3,3 Prozent, während sie das am Montag erreichte Tageshoch von 89,90 Euro testeten. Der Anstieg der Aktienkurse wurde durch positive Quartalszahlen und die Aussicht auf ein starkes Schlussquartal beflügelt. Analysten der Barclays Bank haben die Bewertung der Aktien mit "Overweight" und einem Kursziel von 140 Euro aufgenommen, während die Deutsche Bank ein noch höheres Kursziel von 214 Euro setzt. Trotz dieser positiven Einschätzungen bleibt der seit November 2022 bestehende Abwärtstrend intakt, und um diesen zu durchbrechen, müsste der Kurs zunächst die 100-Euro-Marke erreichen.

Die positive Marktreaktion auf die Quartalszahlen ist bemerkenswert, da die Online-Apotheke nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten im dritten Quartal eine Verbesserung signalisiert hat. Analyst Martin Comtesse von Jefferies sieht hierin einen Wendepunkt und bestätigt die Jahresziele von Redcare, die auf ein starkes Schlussquartal hindeuten. Der überraschende Rücktritt des Finanzvorstands könnte zudem dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Die Diskussion über die Profitabilität des Unternehmens bleibt jedoch angespannt. Einige Investoren äußern Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität des Geschäftsmodells, während andere den Fokus auf Wachstum und Kundengewinnung betonen. In der aktuellen Phase, in der das E-Rezept eingeführt wird, wird ein aggressives Wachstum als notwendig erachtet, um Marktanteile zu sichern. Die positive Entwicklung des Rx-Umsatzes, insbesondere in Deutschland, zeigt, dass das E-Rezept funktioniert und das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

Insgesamt bleibt Redcare Pharmacy ein spannendes Investment, das sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet, während es sich in einem sich schnell verändernden Marktumfeld behauptet.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 86,63EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.