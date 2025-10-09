JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Bank: Positive Impulse erwartet!

Abouhossein hat seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 angehoben und verweist auf höhere Annahmen für die Erträge der Bank. Diese positiven Aussichten werden jedoch durch steigende Kosten nur teilweise gemindert. Der Analyst sieht in den kommenden Quartalen signifikante Impulse für die Deutsche Bank, die sich positiv auf die Aktienkurse auswirken könnten.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 34,20 Euro auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies geht aus einem Bericht von Kian Abouhossein hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Aktie der Deutschen Bank wird zudem mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch" versehen, was auf optimistische Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Quartalszahlen Ende Oktober hinweist.

Die Deutsche Bank hat in den letzten Jahren eine Reihe von Reformen und Umstrukturierungen durchlaufen, die darauf abzielen, die Effizienz zu steigern und die Rentabilität zu verbessern. Diese Maßnahmen scheinen nun Früchte zu tragen, was sich in den optimistischen Prognosen von JPMorgan widerspiegelt. Analysten sind der Meinung, dass die Bank in der Lage ist, ihre Ertragskraft zu steigern, insbesondere in einem Umfeld, das von steigenden Zinsen und einer stabilen wirtschaftlichen Erholung geprägt ist.

Zusätzlich zu den positiven Kurszielanpassungen hat die Deutsche Bank kürzlich auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Im Zeitraum vom 29. September bis 3. Oktober 2025 wurden insgesamt 1.555.748 Aktien im Rahmen dieses Programms zurückgekauft. Dies könnte das Vertrauen der Investoren in die Bank weiter stärken und den Aktienkurs unterstützen.

Die Deutsche Bank hat sich in den letzten Jahren stark auf die Verbesserung ihrer Kapitalbasis und die Reduzierung von Risiken konzentriert. Analysten sind optimistisch, dass diese Strategien in Kombination mit den positiven Marktbedingungen zu einer nachhaltigen Wertsteigerung führen werden. Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Richtigkeit dieser Prognosen zu bestätigen und das Vertrauen der Anleger weiter zu festigen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse von JPMorgan, dass die Deutsche Bank auf einem vielversprechenden Weg ist, was sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Perspektiven betrifft.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 30,40EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.