Heidelberg Pharma senkt Prognose: Herausforderungen und Kostensenkungen im Fokus

Im Rahmen der Fokussierungsstrategie wird eine Überprüfung der lang- und kurzfristigen Vermögenswerte durchgeführt, da diese möglicherweise nur noch teilweise oder gar nicht mehr werthaltig sind. Dies könnte zu zusätzlichen Wertberichtigungen führen, die das Betriebsergebnis weiter belasten könnten. Heidelberg Pharma erwartet für 2025 einen Finanzmittelbedarf von 14 bis 17 Millionen Euro, was eine erhebliche Reduzierung im Vergleich zu den ursprünglich antizipierten 50 bis 55 Millionen Euro darstellt. Der monatliche Barmittelverbrauch wird auf 1,2 bis 1,5 Millionen Euro geschätzt, im Vergleich zu zuvor 4,2 bis 4,6 Millionen Euro.

Die Heidelberg Pharma AG hat am 6. Oktober 2025 eine Aktualisierung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die auf aktuellen Fokussierungs- und Kostensparmaßnahmen basiert. Die erwarteten Umsätze und sonstigen Erträge wurden auf 7,5 bis 9 Millionen Euro gesenkt, im Vergleich zu zuvor 9 bis 11 Millionen Euro. Die betrieblichen Aufwendungen sollen sich zwischen 36 und 40 Millionen Euro bewegen, was eine Reduzierung gegenüber der vorherigen Schätzung von 40 bis 45 Millionen Euro darstellt. Das Unternehmen rechnet mit einem Betriebsergebnis (EBIT) zwischen -28,5 und -31 Millionen Euro, was ebenfalls eine Anpassung darstellt.

Das Unternehmen hat auch über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 berichtet. Der führende ADC-Kandidat HDP-101 zeigt weiterhin ein positives Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil, jedoch führte eine Verzögerung bei einer wichtigen Meilensteinzahlung zu umfangreichen Kostensenkungsmaßnahmen, einschließlich einer Reduzierung der Belegschaft um 75 %. Heidelberg Pharma wird sich künftig auf die Entwicklung von HDP-101 konzentrieren, während das zweite klinische Programm, HDP-102, vorübergehend pausiert wird.

Die finanziellen Ergebnisse für die ersten neun Monate zeigen einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 28,2 Millionen Euro, was hauptsächlich auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen ist. Der Periodenfehlbetrag erhöhte sich auf 21,1 Millionen Euro, was die finanzielle Situation des Unternehmens belastet.

Insgesamt steht Heidelberg Pharma vor erheblichen Herausforderungen, die durch strategische Anpassungen und Kostensenkungsmaßnahmen angegangen werden sollen, um die finanzielle Stabilität bis Mitte 2026 zu sichern.

Die Heidelberg Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 3,085EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.