Euro fällt auf Tiefstand: Deutsche Konjunkturdaten und politische Krise belasten
Der Euro hat am Mittwoch, nach der Veröffentlichung enttäuschender Konjunkturdaten aus Deutschland, einen signifikanten Rückgang erlebt und fiel auf den tiefsten Stand seit über einem Monat. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1607 US-Dollar gehandelt, was den niedrigsten Kurs seit Ende August darstellt. Die schwachen Daten zur Industrieproduktion in Deutschland, die im August um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken ist, haben die Marktteilnehmer überrascht und die Stimmung belastet. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg bezeichnete dies als „erneuten heftigen Schlag für die deutsche Konjunktur“.
Zusätzlich zu den schwachen deutschen Konjunkturdaten wird der Euro auch durch die politische Unsicherheit in Frankreich unter Druck gesetzt. Die anhaltende Staatskrise, insbesondere der überraschende Rückzug von Premierminister Sébastien Lecornu, hat die Lage weiter verschärft. Präsident Emmanuel Macron sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, da die Opposition lautstark seinen Rücktritt fordert. Trotz der Bemühungen von Lecornu, Gespräche mit politischen Kräften zu führen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden, bleibt die Situation angespannt und ungewiss.
Am Dienstag war der Euro bereits um 0,20 Prozent auf 1,1686 US-Dollar gefallen, hielt sich jedoch über dem Vortagestief. Der Rückgang wurde durch die schwachen Auftragsdaten aus der deutschen Industrie verstärkt, die im August um 0,8 Prozent gesunken sind, während Volkswirte mit einem Anstieg gerechnet hatten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, äußerte sich besorgt über die stagnierende deutsche Industrie, die in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung komme. Für das laufende Jahr wird lediglich ein leichtes Wachstum prognostiziert.
Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1666 US-Dollar fest, was einen weiteren Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Druck auf den Euro könnte anhalten, solange die Unsicherheiten in der Eurozone und insbesondere in Frankreich bestehen bleiben. Die Marktbeobachter der Dekabank vermerken eine „erhöhte gefühlte Unsicherheit bei Investoren“, was die weitere Entwicklung des Euro-Kurses beeinflussen könnte.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 1,164USD auf Forex (09. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.