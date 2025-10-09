Euro fällt auf Tiefstand: Deutsche Konjunkturdaten und politische Krise belasten

Der Euro hat am Mittwoch, nach der Veröffentlichung enttäuschender Konjunkturdaten aus Deutschland, einen signifikanten Rückgang erlebt und fiel auf den tiefsten Stand seit über einem Monat. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1607 US-Dollar gehandelt, was den niedrigsten Kurs seit Ende August darstellt. Die schwachen Daten zur Industrieproduktion in Deutschland, die im August um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken ist, haben die Marktteilnehmer überrascht und die Stimmung belastet. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg bezeichnete dies als „erneuten heftigen Schlag für die deutsche Konjunktur“.

Zusätzlich zu den schwachen deutschen Konjunkturdaten wird der Euro auch durch die politische Unsicherheit in Frankreich unter Druck gesetzt. Die anhaltende Staatskrise, insbesondere der überraschende Rückzug von Premierminister Sébastien Lecornu, hat die Lage weiter verschärft. Präsident Emmanuel Macron sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, da die Opposition lautstark seinen Rücktritt fordert. Trotz der Bemühungen von Lecornu, Gespräche mit politischen Kräften zu führen, um einen Ausweg aus der Krise zu finden, bleibt die Situation angespannt und ungewiss.