RWE Aktienrückkauf: 7 Millionen Aktien und optimistische Prognosen!

Zusätzlich wurde in der Mitteilung erwähnt, dass im Oktober 2025 die Computershare Trustees Limited im Auftrag von RWE weitere 1.939 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 33,86 GBP erwarb. Diese Transaktionen sind Teil der Rückkaufprogramme, die auch die RWE Supply & Trading GmbH und andere Tochtergesellschaften umfassen. Die Gesamtinvestition für diese Käufe betrug etwa 65.662 GBP.

Am 7. Oktober 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die Informationen über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms enthält. Im Zeitraum vom 29. September bis zum 3. Oktober 2025 erwarb RWE insgesamt 766.761 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Rückkaufprogramms, das am 30. Mai 2025 gestartet wurde. Die Aktien wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETR) zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 38 Euro pro Aktie erworben, was einem aggregierten Volumen von rund 29 Millionen Euro entspricht. Insgesamt wurden seit Beginn der zweiten Tranche am 2. Juni 2025 bis zum 3. Oktober 2025 bereits 7.089.711 Aktien zurückgekauft.

Die RWE Aktiengesellschaft plant, im Zeitraum vom 6. Oktober bis zum 2. Dezember 2025 bis zu 700.476 Stammaktien zu erwerben, um Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie von RWE, die eigene Kapitalstruktur zu optimieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der RWE-Aktie. Die RWE AG wird als ein wichtiger Akteur im Bereich der Energieversorgung betrachtet, insbesondere in einer Zeit, in der die Elektrifizierung in verschiedenen Sektoren voranschreitet. Trotz der hohen Investitionskosten, die mit dem Ausbau der Infrastruktur verbunden sind, wird erwartet, dass RWE in den kommenden Jahren signifikante Erträge generieren kann. Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen bis 2027 einen Gewinn von 3 Euro pro Aktie und bis 2030 sogar 4 Euro erreichen könnte.

Die Bewertung der RWE-Aktie wird als potenziell unterbewertet angesehen, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligungen an anderen Unternehmen wie E.ON und Amprion. Diese Beteiligungen könnten den Gesamtwert von RWE erheblich steigern und die Marktwertschätzung von etwa 29 Milliarden Euro relativieren. Insgesamt bleibt RWE für viele Investoren ein attraktives Basisinvestment im Bereich der Stromversorgung.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 40,46EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.