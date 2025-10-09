Readcrest Capital AG: Strategische Neupositionierung mit Wandelanleihen!

Die Pflichtwandelanleihe wird in 29.000 Teilschuldverschreibungen zu je 1.000 Euro ausgegeben und richtet sich an die Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH und die CFS Beteiligungsgesellschaft mbH. Diese Anleihe wird im Austausch für die Einbringung von Beteiligungen an der RC Stadtentwicklung GmbH, die Mehrheitsanteile an drei Immobilienprojektgesellschaften aus der Insolvenzmasse der AOC hält, ausgegeben. Der Wandlungspreis beträgt anfänglich 1,20 Euro pro Aktie und kann unter bestimmten Bedingungen angepasst werden. Eine Rückzahlung in bar ist ausgeschlossen, und die Anleihe wird in Aktien der Readcrest Capital AG umgewandelt, sobald bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Am 6. Oktober 2025 hat die Readcrest Capital AG, ein Unternehmen mit Sitz in Hamburg, die Ausgabe von zwei Wandelschuldverschreibungen beschlossen, um ihre Neupositionierung als Immobiliengesellschaft voranzutreiben. Der Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, plant die Emission einer unverzinslichen Pflichtwandelanleihe im Gesamtbetrag von 29 Millionen Euro sowie einer weiteren Wandelanleihe über 5 Millionen Euro.

Zusätzlich wird eine Wandelanleihe mit einem Nennbetrag von 5 Millionen Euro ausgegeben, die eine Laufzeit von fünf Jahren hat und eine jährliche Verzinsung von 5 % bietet. Diese Anleihe richtet sich an einen institutionellen Ankerinvestor und sieht einen Wandlungspreis von 1,80 Euro pro Aktie vor. Die Mittel aus dieser Anleihe sollen zur Finanzierung von Immobilienprojekten und zur Unterstützung des Wachstums der Gesellschaft verwendet werden.

Die strategische Neupositionierung von Readcrest zielt darauf ab, das Unternehmen als chancenorientierte Immobiliengesellschaft zu etablieren. Dr. Marcus Kiefer, CFO der Readcrest, betont, dass der Wandlungspreis von 1,80 Euro eine positive Erwartungshaltung an die Wertentwicklung des Unternehmens signalisiert. CEO Rolf Elgeti hebt hervor, dass die Übernahme der drei Immobilienprojekte und des Geschäftsbetriebs der ehemaligen AOC einen entscheidenden Schritt in der Neuausrichtung darstellt.

Die Readcrest Capital AG plant, durch diese Maßnahmen nicht nur ihre Marktposition zu stärken, sondern auch signifikante Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Die Integration eines erfahrenen Teams um Till Schwerdtfeger wird als essenziell für die Umsetzung der Wachstumspläne angesehen. Die Gesellschaft ist optimistisch, dass sie die sich bietenden Chancen im deutschen Immobilienmarkt erfolgreich nutzen kann.

Die Readcrest Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,91 % und einem Kurs von 1,100EUR auf Frankfurt (08. Oktober 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.