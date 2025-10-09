VW fordert klare Impulse für E-Mobilität beim Autogipfel im Kanzleramt!

Hintergrund dieser Forderungen sind Produktionspausen in den VW-Werken Zwickau und Dresden, die aufgrund einer schwächeren Nachfrage nach Elektroautos notwendig wurden. Während dieser Stillstandszeiten nutzt VW die Gelegenheit für Schulungen und Wartungsarbeiten. Diese beiden Standorte sind entscheidend für die Elektrostrategie des Unternehmens.

Volkswagen (VW) erwartet vom bevorstehenden Autogipfel im Kanzleramt neue Impulse zur Förderung der Elektromobilität in Deutschland. Ein Unternehmenssprecher betonte die Notwendigkeit, die E-Mobilität mit Nachdruck zu thematisieren, um Elektroautos für die Kunden attraktiver zu machen. Wesentliche Forderungen von VW umfassen eine fortgesetzte Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge sowie einen Ladestrompreis von unter 50 Cent pro Kilowattstunde. Diese Aspekte sollen im politischen Diskurs behandelt werden, um die Akzeptanz von E-Autos zu steigern.

Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Cluster Ostdeutschland, sieht die Branche im Wandel und hebt hervor, dass im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel der in Deutschland produzierten Elektroautos aus ostdeutschen Werken stammen. Er fordert Verlässlichkeit in der politischen Planung und kritisiert den „Zahlenfetischismus“ bezüglich der Zielmarke 2035, die den Unternehmen Planungssicherheit entziehen könnte.

Vor dem Autogipfel gibt es einen politischen Kursstreit über das geplante Verbot neuer Verbrenner ab 2035. Während SPD-Spitzenvertreter wie Bärbel Bas und Matthias Miersch an diesem Ziel festhalten, fordert CDU-Chef Friedrich Merz eine Abkehr von diesem Verbot und plädiert für Technologieoffenheit.

Niedersachsen, vertreten durch Ministerpräsident Olaf Lies, fordert ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität und sieht diese als Leittechnologie der Zukunft. Lies kritisierte die Unsicherheiten, die durch die Diskussionen über ein vermeintliches Verbrenner-Verbot entstehen, und betonte, dass es kein pauschales Verbot geben werde. Er fordert einen gemeinsamen Pakt für die Zukunft der Automobilindustrie und hebt hervor, dass die E-Mobilität einen Schub auf allen Ebenen benötigt, einschließlich Steuervorteilen und günstigeren Ladepreisen.

Lies zeigt sich zudem offen für alternative Technologien wie Plug-In-Hybride und E-Fuels, um die Branche während des Übergangs zu unterstützen. Trotz der Herausforderungen bleibt die Zielmarke 2035 bestehen, ab dem keine zusätzlichen CO2-Emissionen durch Neuzulassungen entstehen sollen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 91,32EUR auf Lang & Schwarz (09. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.