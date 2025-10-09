    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    VW fordert klare Impulse für E-Mobilität beim Autogipfel im Kanzleramt!

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen (VW) erwartet vom bevorstehenden Autogipfel im Kanzleramt neue Impulse zur Förderung der Elektromobilität in Deutschland. Ein Unternehmenssprecher betonte die Notwendigkeit, die E-Mobilität mit Nachdruck zu thematisieren, um Elektroautos für die Kunden attraktiver zu machen. Wesentliche Forderungen von VW umfassen eine fortgesetzte Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge sowie einen Ladestrompreis von unter 50 Cent pro Kilowattstunde. Diese Aspekte sollen im politischen Diskurs behandelt werden, um die Akzeptanz von E-Autos zu steigern.

    Hintergrund dieser Forderungen sind Produktionspausen in den VW-Werken Zwickau und Dresden, die aufgrund einer schwächeren Nachfrage nach Elektroautos notwendig wurden. Während dieser Stillstandszeiten nutzt VW die Gelegenheit für Schulungen und Wartungsarbeiten. Diese beiden Standorte sind entscheidend für die Elektrostrategie des Unternehmens.

    Jens Katzek, Geschäftsführer des Automotive Cluster Ostdeutschland, sieht die Branche im Wandel und hebt hervor, dass im vergangenen Jahr etwa zwei Drittel der in Deutschland produzierten Elektroautos aus ostdeutschen Werken stammen. Er fordert Verlässlichkeit in der politischen Planung und kritisiert den „Zahlenfetischismus“ bezüglich der Zielmarke 2035, die den Unternehmen Planungssicherheit entziehen könnte.

    Vor dem Autogipfel gibt es einen politischen Kursstreit über das geplante Verbot neuer Verbrenner ab 2035. Während SPD-Spitzenvertreter wie Bärbel Bas und Matthias Miersch an diesem Ziel festhalten, fordert CDU-Chef Friedrich Merz eine Abkehr von diesem Verbot und plädiert für Technologieoffenheit.

    Niedersachsen, vertreten durch Ministerpräsident Olaf Lies, fordert ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität und sieht diese als Leittechnologie der Zukunft. Lies kritisierte die Unsicherheiten, die durch die Diskussionen über ein vermeintliches Verbrenner-Verbot entstehen, und betonte, dass es kein pauschales Verbot geben werde. Er fordert einen gemeinsamen Pakt für die Zukunft der Automobilindustrie und hebt hervor, dass die E-Mobilität einen Schub auf allen Ebenen benötigt, einschließlich Steuervorteilen und günstigeren Ladepreisen.

    Lies zeigt sich zudem offen für alternative Technologien wie Plug-In-Hybride und E-Fuels, um die Branche während des Übergangs zu unterstützen. Trotz der Herausforderungen bleibt die Zielmarke 2035 bestehen, ab dem keine zusätzlichen CO2-Emissionen durch Neuzulassungen entstehen sollen.



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
